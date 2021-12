Die Akte Marilyn Manson ist noch lange nicht geschlossen – im Gegenteil. Nachdem seine Ex-Verlobte, Schauspielerin Evan Rachel Wood, ihn im Februar des Missbrauchs beschuldigte, legte die 34-Jährige nun nach: Manson soll auch geplant haben, ihren achtjährigen Sohn zu missbrauchen. Wood ist mittlerweile bei Weitem nicht mehr die Einzige, die Manson physische, verbale Gewalt und sexuelle Übergriffe vorwerfen.

Nachdem Wood an die Öffentlichkeit ging, brach eine regelrechte Welle los: Zahlreiche Ex-Freundinnen meldeten sich zu Wort und offenbarten ähnlich schlimme Erfahrungen, die sie mit Manson gemacht haben sollen.

Wie die „Daily Mail“ aus veröffentlichten Gerichtsakten des Sorgerechtsprozesses von Wood und ihrem Ex-Mann Jamie Bell zitiert, soll die Schauspielerin im März unter eidesstattlicher Erklärung gesagt haben: „Ich hatte erfahren, dass Manson in Sexsklaverei und Menschenhandel von Minderjährigen involviert sein soll. Diese neuen Erkenntnisse und die laufenden kriminellen Ermittlungen gegen ihn haben mich noch mehr um die Sicherheit unseres Kindes fürchten lassen.“

Evan Rachel Wood erhebt schwere Vorwürfe gegen Marilyn Manson

Aus Angst vor ihrem Ex sei der „Westworld“-Star von Los Angeles nach Nashville gezogen. Der Schock-Rocker soll gedroht haben, ihren Sohn sexuell zu missbrauchen, heißt es in den Gerichtsdokumenten über den Grund für den Ortswechsel. Der Vater von Woods Sohn, Jamie Bell, wirft seiner Ex-Frau nun vor, ihm den Kontakt zum gemeinsamen Sohn durch den Umzug vorenthalten haben zu wollen.

In der Vergangenheit habe Manson mehr als deutlich gemacht, dass er das Leben von ihr und ihrer Familie ruinieren werde, wenn sie gegen ihn aussagen würde. „Ich fürchte mich davor, dass er sich an mir, meinem Sohn und Mitglieder meiner Familie rächen könnte“, so Wood.

Wood: „Ich wurde zur Unterwerfung manipuliert“

Über Manson sagte Wood weiter: „Er erschlich sich mein Vertrauen, als ich ein Teenager war und missbrauchte mich über Jahre grauenhaft. Ich bekam eine Gehirnwäsche und wurde zur Unterwerfung manipuliert.“ Der Musiker war 36, als er 2007 die damals 18-jährige Schauspielerin kennenlernte. Nach drei Jahren Beziehung trennten sich die beiden, fanden kurz darauf aber wieder zusammen, verlobten sich schließlich 2010 und lösten die Verlobung nur sechs Monate später wieder auf.

Neben Evan Rachel Wood reichte auch Schauspielerin Esme Bianco Klage gegen Manson ein und sagte zuletzt in einem Interview, Manson habe sie „beinahe zerstört“. Zuletzt hatte eine weitere Manson-Ex, Ashley Morgan Smithline, dem US-Magazin „People“ gesagt, Manson habe sie über zwei Jahre hinweg missbraucht. Der 52-Jährige soll sie unter anderem ausgepeitscht, gebissen, mit einem Messer verletzt – und in einem teils schallisolierten Raum eingesperrt haben.

Marilyn Manson weist alle Vorwürfe zurück

Marilyn Manson hat bisher alle Vorwürfe zurückgewiesen. Seine Kunst und sein Leben seien schon lange „Magnete für Kontroversen“, aber die Behauptungen über ihn seien „schreckliche Verfälschungen der Realität“, schrieb der Musiker im Februar auf Instagram. Zuletzt hatte er sich der Polizei gestellt, weil wegen eines Vorfalls bei einem Konzert im Jahr 2019 ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Damals soll Manson eine Kamerafrau mehrfach bespuckt haben. Er kam auf Kaution frei.

Ende November wurde dann Mansons Haus in Los Angeles durchsucht. „Wir können bestätigen, dass eine Suche durchgeführt wurde“, teilte die örtliche Polizei damals mit. Es seien Medien zum Speichern von Daten beschlagnahmt worden. Manson sei zur Zeit der Durchsuchung nicht zu Hause gewesen. (alp/dpa)