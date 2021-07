Schreckliches Gang-Shooting in Hawthorne (Kalifornien): In der 87.000 Einwohner großen Stadt wurde der Rapper „Indian Red Boy“ in seinem Auto erschossen. Am helllichten Tage – und während er gerade auf Instagram Live zu sehen war.

Vollkommen entsetzt fragt sein Freund: „Was zur Hölle? Bro, was zum Teufel? Was ist los, wo bist du?“ Indian Red Boy, der eigentlich Zerail Dijon Rivera hieß, versucht sich aufzurichten, starrt nach Luft schnappend in die Kamera und stöhnt leise „Hilfe“. Seine letzten Worte: „Ich bin in Hawthorne.“ Der junge Mann wurde noch am Tatort für tot erklärt.

Rapper starb noch am Tatort

Das Video zeigt den 21-Jährigen, wie er mit Rapkollegen Kapone (45) aus seinem parkenden Auto spricht. Die beiden unterhalten sich, lachen und machen Scherze. Plötzlich fallen aus dem Nichts Schüsse. Rivera hält total erschrocken schützend die Hände über sich, fällt dann zur Seite.

Indian Red Boy, der gern mit Waffen und Munition auf Instagram posierte, soll in einen Bandenkrieg verwickelt gewesen sein. Der brutale Überfall war wohl ein geplanter Mordanschlag auf ihn, vermutet die Polizei.