Alle geimpft, genesen, getestet: Trotzdem 1000 Corona-Infizierte nach Festival

In den Niederlanden ist ein zweitägiges Musikfestival zu einem Superspreader-Event geworden. Obwohl alle Besucher entweder geimpft, genesen oder negativ getestet waren, steckten sich etwa 1000 von ihnen an – und es werden wohl noch mehr Fälle dazu kommen.

Das „Verknipt“-Festival fand vom 3. bis zum 4. Juli in Utrecht statt und zählte pro Tag 10.000 Besucher. Insgesamt fast 1000 von ihnen infizierten sich mit dem Coronavirus – 448 am Samstag und 516 am Sonntag, wie mehrere niederländische Medien unter Berufung auf den örtlichen Gesundheitsdienst GGD berichteten.

„Verknipt“-Festival in Holland: 1000 Corona-Fälle

Dem GGD zufolge hielten sich die Festivalteilnehmer an die Corona-Regeln, mussten mit einer App nachweisen, dass sie geimpft, getestet oder genesen waren.

Das könnte Sie auch interessieren: „Schamlose Diebe“: Wegen Ausgangssperre: Plünderung und Zerstörung in den Niederlanden

Wie es trotzdem zu dieser extremen Ausbreitung des Virus kommen konnte, ist bisher nicht bekannt. Die Sprecherin der Gesundheitsbehörde rechnet damit, dass noch weitere Fälle hinzukommen. „Aber wir hoffen, dass wir jetzt auf dem Höhepunkt sind“, erklärte sie. (prei)