Er war eine Legende: Talkshow-Urgestein Larry King ist tot

New York -

Gerald Ford, Obama, Trump und auch Wladimir Putin – er hatte sie alle in seiner Show. Der amerikanische Talkshow-Moderator Larry King ist tot – er wurde 87 Jahre alt. King starb am Samstagmorgen in einem Krankenhaus in Los Angeles.

Die Todesursache wurde zunächst nicht mitgeteilt. Bekannt war aber: Anfang Januar hatte sich mit dem Coronavirus infiziert und kam ins Krankenhaus.

King wurde mit seiner Show „Larry King Live“ zur absoluten Talk-Legende, die Sendung war von 1985 bis 2010 bei CNN zu sehen. Sein praktisch immer gleiches Outfit mit Hornbrille, Hemd und Hosenträgern wurde zu seinem Markenzeichen.



In der Sendung interviewte der vielfach ausgezeichnete Journalist Hollywoodstars, Sportler, Topmanager und Spitzenpolitiker.

Talk-Dino Larry King war mit seiner Show 25 Jahre auf Sendung

Kings Interviewstil war berüchtigt und wird in der amerikanischen Late Night bis heute kopiert: King stellte den Prominenten die vermeintlich einfachen Fragen, die Leute auf der Straße interessieren würde. Und entlockte ihnen damit oft überraschende Geständnisse.



Schon bald nach ihrem Start im Jahr 1985 wurde die Show für CNN zum Aushängeschild. Sie blieb 25 Jahre auf Sendung, immer wochentags um 21 Uhr.

Das könnte Sie auch interessieren:

Quarantäne in der Karibik. Robbie Williams hat Corona



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Apester, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Apester angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der 1933 in New York geborene King war mehrfach verheiratet und hatte fünf Kinder, von denen zwei schon vor ihm starben. (miri/dpa)