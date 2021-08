Entgegen allen Prinzipien? : Das steckt hinter Billie Eilishs neuem verruchten Look

London –

Sie ist zwar erst 19 Jahre alt – doch schon die Ikone einer ganzen Generation: Billie Eilish. Die US-Sängerin pfeift seit Beginn ihrer Karriere auf sexy Bühnenoutfits und ist lieber im lässigen Baggy-Style unterwegs – und das ganz bewusst, um Kommentaren über ihren Körper zu entgehen, wie sie einst selbst erklärte. Doch nun ließ sie sich für die britische „Vogue“ ungewohnt sexy in Latex und Strapse ablichten – um erneut ein Zeichen zu setzen.

Eine knallenge Corsage, die an Madonnas legendären „Like a Prayer“-Look aus den 80ern erinnert, eine Marilyn-Monroe-Gedächtnisfrisur und ein verruchter Blick in die Kamera: Kaum zu glauben, aber die sinnliche Verführerin auf dem Cover der „Vogue“ ist tatsächlich Billie Eilish, die sich so bislang bewusst nicht öffentlich zeigte – und damit der Sexualisierung in der Musikindustrie keinen Platz zu geben. Denn hier gilt ja bekanntlich immer noch: Je knapper das Outfit, desto besser.

Billie Eilish wurde Opfer sexuellen Missbrauchs

Neben ihrer Musik, für die Eilish bereits Auszeichungsrekorde brach, ist es vor allem ihre Authentizität, die sie so erfolgreich macht. Immer wieder geht sie mit Themen wie etwa Depression an die Öffentlichkeit, zeigt sich verletzlich und ist damit für Mädchen weltweit ein wichtiges Vorbild – vor allem in Zeiten von Instagram-Filtern und vorgegaukelter Perfektheit.

Anlass des aktuellen „Vogue“-Shootings war unter anderem die Veröffentlichung ihrer neuen Single „Your Power“. Deren Thema: die perfide Art und Weise, wie Missbrauchstäter Minderjährige manipulieren und ausnutzen. Auch Eilish wurde Opfer sexuellen Missbrauchs, spricht öffentlich aber nicht über die Details. Im „Vogue“-Interview stellte sie aber klar, dass es in ihrer neuen Single nicht um das geht, was ihr selbst widerfahren ist.

Billie Eilish: „Ich kann tun, was immer ich möchte“

Aber: „ Ich kenne kein einziges Mädchen oder Frau, die keine komische oder richtig schlimme Erfahrung damit hatte. Aber Männer auch. Jungen werden auch ständig ausgenutzt.“ Dies sei nicht nur in der Musikindustrie so, sondern überall. Missbrauch würde auch sehr willenstarken und selbstbewussten Mädchen passieren.

Doch gerade hier will sie zeigen: Die Täter sind die Schuldigen, nicht etwa Opfer, die sich angeblich „zu freizügig“ zeigen. Frauen können, dürfen und sollen sich kleiden wie sie möchten, findet Eilish: „Warum ich eine Korsage trage? Ich kann tun, was immer ich möchte“.

Auf Instagram schrieb sie zu den heißen Bildern in Anspielung auf fiese Kommentare: „Plötzlich bist du eine Heuchlerin, wenn du deine Haut zeigen willst, und du bist eine Schlampe und du bist eine Hure. Wenn ich das bin, dann bin ich stolz.“ Und weiter: „Es geht darum, was sich gut anfühlt für dich. Wenn du eine Schönheits-OP machen willst, mach eine Schönheits-OP. Wenn du ein Kleid tragen willst, von dem jemand sagt, dass du da drin dick aussiehst, scheiß drauf.“ Eine tolle Ikone haben die jungen Leute da. (alp)