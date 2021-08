Sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen, Pädophilie, Drogen, organisierte Kriminalität: Die Vorwürfe gegen den früheren R&B-Sänger R. Kelly wiegen schwer. Am Mittwoch nun läuten die Eröffnungsplädoyers die Hauptphase des Prozesses gegen ihn ein. In seinem Mega-Hit „I Believe I Can Fly“ besang Kelly einst die Freiheit – jetzt ist er ein gebrochener Mann.

Zwei Jahre hat Robert Sylvester Kelly nun in Untersuchungshaft verbracht, zuerst in Chicago, dann in New York. Sein Anzug sitzt knapp, er hat in dieser Zeit einiges zugenommen. 2019 wurde Kelly verhaftet, als er gerade mit seinem Hund „Believe“ spazieren ging. In der TV-Dokumentation „Surviving R. Kelly“, die man sich auf Netflix anschauen kann, hatten zahlreiche Frauen ihre Vorwürfe gegen den Sänger öffentlich gemacht. Noch vor seiner Verhaftung war angesichts einer Online-Petition gegen den Skandal-Sänger auch ein Konzert in der Hamburger Sporthalle abgesagt worden.

Kelly soll auf seinem Anwesen „Sex-Kult“ betrieben haben

Und darum geht es: Jahrelang sollen Kelly und sein Team Mädchen, Frauen und Jungen zum Sex gezwungen, auf seinem Anwesen einen regelrechten „Sex-Kult“ betrieben haben. Dabei sollen auch Minderjährige eingesperrt, geschlagen und sexuell ausgebeutet worden sein.

Schon vor seiner Verhaftung 2019 kursierten solche Anschuldigungen gegen den heute 54-Jährigen. Er wehrte immer alle Vorwürfe ab, 2008 wurde er in einem Fall freigesprochen. Doch die Ausstrahlung der TV-Doku war dann das Ende des „If I Can Turn Back The Hands Of Time“-Sängers. 2016 erschien sein letztes Album, laut seinen Anwälten ist er nun mittellos. Ein gebrochener Mann.

Thema vor Gericht: Hochzeit mit 15-jähriger Sängerin

Vor Gericht dürfte auch Kellys Kurz-Ehe mit der damals 15-jährigen Sängerin Aaliyah in den 90er Jahren thematisiert werden. Laut dem „Spiegel“ soll R. Kelly einen Beamten mit 500 Dollar bestochen haben, damit er Aaliyah einen Ausweis mit gefälschtem Geburtsdatum besorgte und sie sich als 18-Jährige ausgeben konnte, um ihn heiraten zu können.

Kelly habe eine Schwangerschaft Aaliyahs befürchtet und sie mit der Hochzeit zum Schweigen bringen wollen. Aaliyah kann sich zu den damaligen Geschehnissen nicht mehr äußern, sie starb 2001 bei einem Flugzeugabsturz. Kellys zweite Ehefrau Andrea gibt an, ihr Ex-Mann habe sie emotional, körperlich und sexuell missbraucht, sie habe um ihr Leben gefürchtet.

Wird er vor dem New Yorker Gericht verurteilt, droht dem Ex-Superstar eine jahrzehntelange Haft. Etwa vier Wochen soll dieser Prozess dauern. Und auch in den Gerichten in Chicago und Minnesota warten noch Anklageschriften auf den 54-Jährigen.