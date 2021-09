„Big Bang“-Scheidung: Diese Star-Ehe ist schon wieder vorbei

Als Penny Hofstadter hatte sie es in „The Big Bang Theory“ zwischen Sheldon, Leonard und den anderen verschrobenen Nerds nicht leicht. Und auch im wahren Leben scheitert sie an der Formel für haltbares Liebesglück: Kaley Cuoco lässt sich scheiden. Zum zweiten Mal. Nach nur drei Jahren Ehe. Aber anders als die naive Penny hat Kaley clever vorgesorgt.

„Ich liebe dich so sehr, oh, so sehr, das kannst du dir gar nicht vorstellen!“ Klingt verliebt oder? Im Juli schrieb Kaley Cuoco diese euphorischen Worte an ihren Mann Karl Cook – zum dritten Hochzeitstag auf Instagram. Und der schlaksige Springreiter schwärmte ebenso euphorisch zurück: „Ich freue mich auf eine Million Jahre mit dir!“ Aus einer Million Jahre wurden allerdings nur neuneinhalb Wochen.

„In entgegengesetzte Richtungen geführt“

„Trotz tiefer Liebe und Respekt füreinander haben wir erkannt, dass unsere gegenwärtigen Wege uns in entgegengesetzte Richtungen geführt haben.“ So verkündete Kaley Cuoco vor ein paar Tagen die Trennung – wieder auf Instagram. „Es gibt keine Wut oder Feindseligkeit, ganz im Gegenteil.“ Trotzdem: Cuoco hat, ohne zu zögern, auch gleich offiziell die Scheidung eingereicht.

So schnell kann’s gehen – für Freunde war die Trennung ein unerwarteter „Big Bang“: Karl Cook, der erfolgreiche Springreiter, und die pferdeverrückte Kaley haben kürzlich noch einen Hund adoptiert, schienen genauso liebevoll-verrückt wie in den fünf Jahren ihrer Beziehung.

Schauspielerei ist halt ihr Job – und Kaley Cuoco ist einer der bestbezahlten Serienstars: Für „The Big Bang Theory“ bekam sie zwischen 2014 und dem Serienfinale 2019 eine Million Dollar. Pro Folge. Ihr Vermögen wird auf 100 Millionen Dollar geschätzt. Und anders als „Penny“ ist Kaley kein bisschen naiv: „Sie hat einen wasserdichten Ehevertrag“, verriet ein Insider dem Blatt „US Weekly“. „Ihr Vermögen ist geschützt.“ Es ist ja auch nicht ihre erste Scheidung: Mit Tennisspieler Ryan Sweeting war sie bis 2016 verheiratet – die Ehe hielt auch nur drei Jahre. „Danach wollte ich nie wieder vor den Traualtar“, sagte sie damals. Ob sie sich ein drittes Mal jetzt verkneift?