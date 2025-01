„Die Angst ist zu groß“: Dschungel-Alessia kneift vor Prüfung

Die Dschungelcamper sind eingezogen. Nicht alle machen eine gute Figur bei den Prüfungen.

Realitystar Alessia Herren (23, „Promi Big Brother“) ist nach langem Hin und Her vor ihrer ersten Dschungelprüfung in Australien zurückgeschreckt. Als sie zum Auftakt der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ an einem Bungee-Seil 50 Meter in die Tiefe springen sollte, schwankte die Tochter von Entertainer Willi Herren (1975-2021) immer wieder.

Dschungelcamp: Alessia kneift vor Prüfung

Mal sagte sie: „Ich will das schaffen, aber ich schaffe das nicht“, dann „Ich möchte das nicht machen“, um daraufhin doch noch einen hoffnungsfrohen Anlauf zu machen, der nach nunmehr fast fünf Minuten schließlich im Satz endete: „Die Angst ist zu groß.“

Auch Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (32) brachte es nicht über sich. Reality-Star Sam Dylan (33) brach auf dem Sprungturm über einem Teich sogar in Tränen aus und ließ den Bungee-Sprung ebenfalls lieber bleiben.

Begeistert warfen sich hingegen Sportkommentator Jörg Dahlmann (66), Realitygröße Maurice Dziwak (26) und Musikerin Edith Stehfest (29) in die Tiefe. Die neue Staffel läuft auf RTL und RTL+ täglich um 20.15 Uhr. (dpa/mp)