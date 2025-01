Was war das für ein total neuer, frisch funkelnder TV-Irrsinn damals vor 20 Jahren, als „beim RTL“ zum ersten Mal „der Dschungel“ lief. Die Campbewohner, prominent und insolvent, waren ebenso erstaunt wie die Zuschauer über das, was da passierte, von Kakerlaken bis Lagerkoller. Epische Unterhaltung! Ikonische Bilder! Inzwischen sind die Millionen vor den Bildschirmen ebenso abgeklärt wie die Gestalten am Lagerfeuer. Und nun heißt es wieder: Der Dschungel würgt. Ein Abgesang.