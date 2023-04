Hollywood-Star will deutschen Pass für Tochter beantragen – und wird richtig sauer

Hollywood-Star Diane Kruger (46) will für ihre Tochter Nova Tennessee (4) einen deutschen Pass beantragen – und verzweifelt an den Behörden. Die Schauspielerin, die selbst in Algermissen (Landkreis Hildesheim) geboren wurde, machte ihrem Ärger in den sozialen Medien Luft.

„Ich bin konfrontiert mit einem übereifrigen Botschaftsmitarbeiter, der mich gegoogelt hat und einen falschen Wikipedia-Eintrag fand“, schreibt Kruger auf Instagram. In dem Eintrag soll stehen, dass sie amerikanische Staatsbürgerin sei, obwohl Kruger einen deutschen Pass und eine Green Card hat.

Diane Kruger will deutschen Pass für Tochter Nova

Kruger soll jetzt mit einem Dokument von der amerikanischen Regierung in Deutschland nachweisen, dass sie nie die dortige Staatsbürgerschaft beantragt hat. Die deutsche Bürokratie bringt den Hollywood-Star auf die Palme: „Als nächstes werde ich beweisen müssen, dass Nova tatsächlich aus meinem Körper kam.”

Schließlich stellt sie in Frage, ob sich die ganze Mühe für den Pass überhaupt lohnt. Neben ihrem Beitrag postet sie ein Bild auf dem steht: „Gib mir Kaffee, um die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Gib mir Wein, um die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann.”

Die vierjährige Nova Tennessee ist Krugers erstes Kind aus der Beziehung mit Schauspieler Norman Reedus (54, „The Walking Dead”). Nach Informationen der „Bild”, soll das Auswärtige Amt inzwischen Kontakt zu Kruger aufgenommen haben, um die Angelegenheit zu klären. (abu)