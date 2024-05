Diane Kruger spielt eine Leiche – und ist so nackt wie nie zuvor

In ihrem neuen Film spielt Diane Kruger eine Leiche und ist häufig nackt zu sehen. Nun schildert sie, wie sie sich beim Dreh von „The Shrouds“ gefühlt hat.

„Ich fand, ich sah im Tod ziemlich gut aus“, sagte die 47-Jährige am Dienstag in Cannes. Die gebürtige Niedersächsin ist in „The Shrouds“, dem neuen Film von David Cronenberg, zu sehen. In dem Thriller verkörpert sie an der Seite von Schauspieler Vincent Cassel zwei Rollen: Sie spielt eine tote Ehefrau und deren Schwester.

Diane Kruger ist mit verstümmeltem Körper zu sehen

„Ich habe noch nie so viel Nacktheit auf der Leinwand gezeigt, deshalb fühlte ich mich die ganze Zeit sehr verletzlich“, schilderte Kruger. „Ich möchte meinen Co-Star hier öffentlich dafür loben, dass er so nett zu mir war und mir buchstäblich den Rücken freihielt.“ In ihrer Rolle ist Kruger häufig komplett ohne Kleidung und mit einem verstümmelten Körper zu sehen. „Als ich den Film sah, fand ich ihn eher faszinierend als abstoßend“, sagte Kruger.

Der Film erzählt von Karsh (Cassel), der nicht über den Tod seiner Frau (Kruger) hinwegkommt. Er entwickelt ein spezielles Leichentuch mit Kameras, das es ihm ermöglicht, der Leiche seiner Frau beim Verwesen zuzusehen. Cronenberg sagte, der Science-Fiction-Film sei vom Tod seiner eigenen Frau inspiriert. (dpa/mp)