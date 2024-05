Der fast 50 Jahre alte Zeitungskiosk an den Colonnaden/Ecke Büschstraße ist aus der Zeit gefallen. Hier hängen zehn Jahre alte Zeitschriften neben verstaubten Hamburg-Souvenirs und Postkarten mit „Michel“-Motiv aus den 1980er Jahren. Passanten bleiben erstaunt stehen und fragen sich, welches Schicksal sich wohl hinter den verblichenen Scheiben verbirgt. Die MOPO traf den Eigentümer – und erfuhr eine bewegende Geschichte.

In Cordhose und Puschen, eine graue Wollmütze auf dem Kopf – so schlurft Mohammed S. aus dem Kiosk zum Zeitungsständer und präsentiert uns dort stolz die neue WochenMOPO. Leise sagt der 80-Jährige: „Früher hab’ ich jeden Tag ganz viele MOPOs verkauft, doch jetzt bin sehr krank und ich schaffe es kaum noch, aufzumachen.“

Seit 1978 gibt es den roten Kiosk mit der „Bunte“-Leuchtreklame an den Colonnaden schon. Quandt Seit 1978 gibt es den roten Kiosk mit der „Bunte“-Leuchtreklame an den Colonnaden schon.

1970 war der Kaufmann als 26-Jähriger von Karachi in Pakistan nach Hamburg gekommen. Als Grafiker und Fotograf war er nach eigener Schilderung hier in großen Architektenbüros tätig: „Ich hab’ beim Entwurf der City Nord und von Neubauten am Hofweg und der Richterstraße mitgewirkt.“ Dann war Mohammed S. in der Staatsoper beschäftigt. „Als Mädchen für alles“ sagt der alte Herr und lächelt verschmitzt. Große Intendanten und Dirigenten wie Ivan Nagel, Rolf Liebermann und Christoph von Dohnányi habe er kennengelernt.

Mohammed S. schuftete bis zu 14 Stunden täglich

1989 dann übernahm der Mann aus Pakistan den Kiosk an den Colonnaden, also fast an der Rückseite der Oper. 40.000 Mark (20.000 Euro) habe er damals für das knallrote Büdchen mit der Leuchtreklame bezahlt, und der Laden lief. Mohammed S.: „Ich hatte zwei Verkäufer beschäftigt.“ Nebenbei gründete der umtriebige Herr S. noch einen Verlag für Ansichtskarten: „Ich hab’ vor allem Karten mit Ansichten vom Michel, Hafen oder der Staatsoper verkauft.“ Außerdem gab es eine Zusammenarbeit mit dem Hotel „Baseler Hof“ an der Esplanade. Mohammed S. versorgte Gäste mit Zeitungen. Oft dauerten seine Arbeitstage von 6.30 bis 20.30 Uhr. Mohammed S. wird nachdenklich, erinnert sich: „22-mal wurde bei mir eingebrochen.“

Im Fenster des Kiosks liegen verstaubte Hamburg- und HSV-Souvenirs aus vergangenen Jahrzehnten. Quandt Im Fenster des Kiosks liegen verstaubte Hamburg- und HSV-Souvenirs aus vergangenen Jahrzehnten.

Doch in den vergangenen Jahren fiel ihm das Arbeiten immer schwerer. Nur mühsam kann er sich von seiner Barmbeker Wohnung zum Kiosk schleppen, und die Tage, an denen geöffnet war, wurden immer weniger. „Vor Kurzem bin ich gestürzt und auf den Kopf gefallen“, so Mohammad S. Nach dem Tod seiner Frau lebt Herr S. allein und muss wohl bald einsehen, dass es nicht mehr geht.

Schon Ende 2022 ist die Sondernutzungsgenehmigung der Stadt für den Kiosk abgelaufen. Eine Verlängerung sei aktuell nicht denkbar, so das Bezirksamt Mitte. Das Problem: Mohammed S. hat nur eine kleine Rente, möchte den Kiosk gerne verkaufen. Doch das Bezirksamt dürfte dafür keine Mittel haben. Vielleicht erbarmt sich ja ein Hamburger Museum? So einen 46 Jahre alten Kiosk dürfte es in Hamburg jedenfalls nicht noch einmal geben.