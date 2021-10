Kardashian und Co. zeigen: Der Trend geht zum Bad Boy

Gegen Machine Gun Kelly und Travis Barker wirken andere Männer wie biedere Blässlinge. Und das nicht nur wegen der Tattoo-Dichte. Dank der Frauen an ihrer Seite gelten die beiden Musiker jetzt als Prototypen des modernen Hollywood-Bad-Boys. Einer der beiden wird demnächst allerdings vom Bett-Boy zum Bräutigam ​…

„Für immer“, so verkündete Kourtney, älteste der millionenschweren Kardashian-Schwestern, auf Instagram jetzt ihre Verlobung mit dem „Blink 182”-Drummer Travis Barker. Dazu ein Foto, auf dem die beiden sich inmitten roter Rosen innig küssen. Seit Februar sind der 45- und die 42-Jährige offiziell ein Paar.

Kourtney Kardashian und Travis Barker können Finger und Zungen nicht voneinander lassen

Ein ganz wildes, wie es aussieht: Ob im Liebesurlaub in Italien, in New York oder auf dem roten Teppich in L. A.: Kourtney und Travis können Finger und Zungen nicht voneinander lassen. Abseits der Kameras sind die beiden allerdings Familienmenschen: Beide haben jeweils drei Kinder. Und die gönnen ihnen ihr Glück aus ganzem Herzen: „Ich liebe euch beide!”, schrieb Barkers jüngste Tochter Alabama (15) verzückt zu der Verlobungs-Verkündung.

Optisch in punkto Klamotten und Körperkontakt auffällig ähnlich aufgestellt, knutschen sich derzeit Schauspielerin Megan Fox und Barkers Kumpel und Musiker-Kollege Machine Gun Kelly durch Kinopremieren und Klatschspalten.

Man könnte fast neidisch werden bei viel Glamour, Spaß und Schleckerei. Damit auch wirklich jeder hinguckt, hat sich Colson Baker, so sein bürgerlicher Name, letztens übrigens die Zunge blau gefärbt. Ätsch, wir haben den allergrößten Spaß? Nicht immer. Das gibt er selbst ganz offen zu. „Es sollte leicht sein, aber wir gehen miteinander auch durch die Hölle. Es ist sicherlich Ekstase und Qual“, erzählte der 31-Jährige der „GQ“. „Ich will nicht, dass die Leute denken, dass bei uns alles perfekt ist.“

Noch ein Bad Boy: Sean Penn ist wieder Single

Alles andere als perfekt läuft es übrigens gerade auch beim Böse-Jungs-Urgestein Sean Penn: Erst im Juli 2020 hatte der 61-Jährige seiner dritten und 31 Jahre jüngeren Braut Leila George das Jawort gegeben.

Die hat jetzt allerdings schon die Nase voll vom Leben mit dem eigenbrötlerischen Kino-Dino – und reichte die Scheidung ein. Die australische Schauspielerin sehnt sich jetzt vermutlich statt nach einem Bad Boy eher nach einem Nett-Boy. Penn selbst will’s allerdings nicht wahrhaben: Er trägt demonstrativ noch seinen Ehering in der Öffentlichkeit.