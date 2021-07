David Beckham ganz romantisch: So verliebte er sich in seine Victoria

London –

Unglaublich, aber wahr: Die Beckhams sind tatsächlich schon 21 Jahre lang verheiratet! Zu ihrem Hochzeitstag beglückwünschten sich Victoria und David auf Instagram gegenseitig mit zuckersüßen Postings. Der Ex-Profi-Kicker verriet dabei sogar, wie er sich in die spätere Mutter seiner Kinder verliebte.

Die Beckhams sind aus den Klatschspalten dieser Welt nicht wegzudenken, im Show-Business gelten sie als absolutes „Power Couple“ – das aber auch schon durch so manche Krise durch musste.

Die Beckhams schweben auch nach 21 Jahren Ehe noch auf Wolke Sieben

So gestand David vor einigen Jahren mehrere Affären und stürzte das Paar in eine schwere Ehe-Krise. Auch die ewigen Gerüchte um eine Magersucht des Ex-„Spice Girls“ nagten in den vergangenen Jahren an dem Glück der beiden.

Trotz allem: Vic und Becks sind auch nach 21 Ehejahren und vier gemeinsamen Kindern immer noch total „in love“ – und die ganze Welt soll das auch sehen. David postete auf Instagram einen Zusammenschnitt aus Videos und Fotos der beiden aus den letzten gemeinsamen Jahren – darunter auch ein alter Ausschnitt aus einem „Spice Girls“-Video.

David Beckham sah seine spätere Ehefrau Victoria zuerst im TV

Dazu schrieb er: „Vor 23 Jahren saß ich mit Gary Neville zusammen und die ‚Spice Girls‘ waren im Fernsehen. Ich habe zu ihm gesagt: ‚Ich mag die eine in mit dem kleinen schwarzen Catsuit'“. Gemeint war natürlich seine Victoria. Weiter schreibt „Becks“: „Wer hätte gedacht, dass wir all diese Jahre später 21 Ehejahre feiern und die vier schönsten und perfektesten Kinder haben. Danke und schönen Hochzeitstag. Ich liebe dich.“ Was für eine wunderschöne Liebeserklärung!

Und Victoria revanchiert sich auch gleich bei ihrem Liebsten und postet ebenfalls ein Foto Best-Of und schreibt dazu: „Ich kann nicht glauben, dass es 21 Jahre her ist, dass wir ,Ja, ich will‘ gesagt haben. Vier Kinder, vier Hunde und so viel Lachen und ich liebe dich jeden Tag mehr.“ Ach, muss Liebe schön sein – auf die nächsten 21 Jahre voller „Beckham-Amore“. (alp)