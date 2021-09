Das ist das Erfolgsgeheimnis von Bond-Girl Halle Berry

Sie war Bond-Girl, Catwoman, hat einen Oscar im Schrank – und einige Flops hinter sich. Aber eins hat Halle Berry noch nie gemacht: Einen Plan B! Dem Magazin „Entertainmnet Weekly“ hat die 55-Jährige jetzt erklärt, warum.

„Wenn du einen Plan B hast, wirst du aller Wahrscheinlichkeit nach auch auf deinen Plan B zurückfallen“, erklärte Halle, die gerade ihren 55. Geburtstag feierte. Die Vorstellung, immer eine Alternative in der Hinterhand zu haben, hält sie für den „schlechtesten Ratschlag“.

Erfreulicherweise verrät Berry aber auch die guten Tipps, mit deren Hilfe sie es bis an Hollywoods Spitze gebracht hat. 2002 gewann sie zum Beispiel den Oscar als Beste Hauptdarstellerin für das Drama „Monster’s Ball“ – als erste und bisher einzige dunkelhäutige Schauspielerin. „Wenn du wirklich einen Traum hast, den du verwirklichen willst, dann musst du Scheuklappen tragen“, sagt sie. „Du musst dein Ziel und nur dein Ziel im Blick haben und unermüdlich darauf hinarbeiten.“

Halle Berry führte das erste Mal Regie

Sie selbst hat übrigens gerade mal wieder bewiesen, dass Hartnäckigkeit sich auszahlt: Halle Berry hat das erste Mal Regie geführt, im Film „Bruised“ (ab November bei Netflix), in dem sie selbst auch die Hauptrolle spielt: Eine MMA-Kämpferin, die ihre letzte Chance im Ring bekommt. Die sollte eigentlich von Blake Lively, blond, weiß und 20 Jahre jünger verkörpert werden – aber Halle war so verliebt in das Drehbuch, dass sie es für sich umschrieb. Sie selbst ist seit Jahren Fan des martialischen Kampfsports. Und tatsächlich: Berry überzeugte den Produzenten des Films, sie zu besetzen. Als Hauptdarstellerin und Regisseurin!

Passend zu der Geschichte hat Berry einen zweiten guten Tipp: „Mach die Dinge auf deine Art. Finde deinen eigenen Rhythmus. Man kommt vom Weg ab, wenn man ständig darauf achtet, was andere machen.“ Und, ganz wichtig, wie sie findet: „Vergleiche dich niemals mit anderen Leuten!“ Diese Ratschläge, sagt sie „haben mir in den letzten 30 Jahren wirklich fundamental dabei geholfen, den Erfolg zu haben, den ich habe – und mehr noch: Frieden zu finden auf dem Weg dorthin.“ Und Liebe! Seit gut einem Jahr ist Halle nämlich voll verknallt – in den Musiker Van Hunt (51). Läuft bei ihr.