Das hat No Angels-Sängerin Lucy im Dschungelcamp vor

Am Freitag geht es wieder los: Das Dschungelcamp startet. Einige Promis sind der Einladung gefolgt, darunter Lucy von den No Angels. Die fürchtet nicht etwa Ekel-Challenges, sondern etwas ganz anderes.

Wenn am Wochenende die zwölfte Staffel des Dschungelcamps auf RTL startet, wird auch No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska (47) mit dabei sein. Für die gebürtige Bulgarin mit den roten Locken ist die Teilnahme vor allem eine Suche nach sich selbst: „Ich habe gerade das Gefühl, dass ich das Unbekannte suchen sollte. Wie weit kann ich gehen? Worauf bin ich selbst bereit mich einzulassen?”, sagte sie.

RTL-Show: Ausflug in den Dschungel sei ein „steiler Berg”

Deshalb freue sie sich auch auf die Challenges. In der Vergangenheit waren das stets auch viele unappetitliche Herausforderungen wie das Essen von Kakerlaken-Spießen oder Buschhirsch-Penis. Die Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” beginnt am Freitag (20.15 Uhr).

Für sie sei der Ausflug in den Dschungel wie ein steiler Berg, der vor ihr stehe, so Diakovska. „Und ich will wissen, was mich auf der anderen Seite erwartet.” Dabei hat die quirlige und stets gut gelaunte Sängerin zwei Ziele: so lange wie möglich durchhalten und die Krone. „Ich will zeigen, dass ich mir die Krone verdienen kann – mit Mut, aber auch Empathie, mit Gelassenheit aber auch Kampfbereitschaft und viel Neugierde auf das, was kommt.” Die Moderation haben Sonja Zietlow und Jan Köppen. Das Finale steigt am 4. Februar.

Diakovskas Rolle im Camp könne dabei durchaus die der lösungsorientierten Organisatorin sein. Sowohl in ihrem Hotel als auch in der Band No Angels nehme sie bei Problemen die Dinge gern in die Hand und versuche, Lösungen zu finden. „Ich führe … nein, besser, ich leite gern. Und ich bringe eine gehörige Portion Erfahrung mit in den Dschungel.” Dabei werde sie auch viel über sich selbst lernen, sagte sie weiter. „Ich freue mich auf die Menschen, weil ich denke, dass dieses Zusammensein auch mir interessante Erkenntnisse über mein Verhalten bringt.”

No-Angels-Star Lucy: Das könnte für sie schwierig werden

Zu Mutproben und Seelenstriptease treffen sich auch Schauspieler Heinz Hoenig, Model Cora Schumacher, Fußballer David Odonkor, Designerin Sarah Kern, Influencer twenty4tim, Model Anya Elsner, „Bachelor”-Kandidatin Leyla Lahouar, Reality-Sternchen Kim Virginia („Temptation Island”), Realitygröße Fabio Knez („Make Love, Fake Love”), Rapper Mike Heiter („Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare”) sowie Schauspieler Felix von Jascheroff („Gute Zeiten, schlechte Zeiten”).

Eine Sache dagegen dürfte schwierig für sie werden, gab Lucy Diakovska unumwunden zu. „Die Stille. Ich denke wirklich, dass die Stille die größte Herausforderung für mich ist. Ich hatte immer Probleme, mit mir allein zu sein und, wenn auch viele Menschen um einen herum sind, in Wahrheit ist man im Dschungelcamp allein.” Sie hoffe darauf, dass die Zeit im Dschungelcamp ihr später hilft, „die Einsamkeit in meinem Leben nicht nur anzunehmen, sondern liebevoll zu umarmen”.

Angst davor, dass sie durch die Teilnahme am Dschungelcamp ihren Ruf ruinieren könnte, habe sie nicht. „Der Dschungel ist immer nur so gut oder so schlecht für eine Person, wie man es selber macht. Der Dschungel macht kein Image kaputt, wenn man das nicht selbst tut.” (dpa/ncd)