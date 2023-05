Das Geschäft mit der Krönung: Shops, Bars, Restaurants und Hotels verdienen Millionen

Pappaufsteller, Toilettenpapier, Porzellangeschirr: Die Krönung von Charles, als 40. Monarch in der Westminster Abbey, ist nicht nur für die Royal-Family und ihre Fans ein riesiges Ereignis – sondern auch für die Besitzer von Souvenirshops und Bars. Das Londoner Gastgewerbe rechnet mit einem Umsatzschub von knapp 200 Millionen Pfund (etwa 228 Millionen Euro).

Kurz vor der Krönung von König Charles (74) und seiner Frau Camilla (75) boomt in Großbritannien das Geschäft mit unzähligen royalen Souvenir-Artikeln. Nicht nur in den Online-Shops des Palasts und Souvenirläden der königlichen Schlösser, sondern auch in den Krimskramsläden auf den Touristenmeilen und in Supermärkten.

London: Shops und Kaufhäuser verkaufen Krönungsnippes

Das Einrichtungshaus John Lewis teilte in der Krönungswoche mit, die Umsätze bei Souvenir-Artikeln für die Krönung seien um 27 Prozent im Vergleich zur Vorwoche hochgeschnellt. Vor allem der Teddybär Lewis Bear, der für die Krönung mit Hermelinmantel und Krönchen ausgestattet wurde, sei noch nie so gut über den Ladentisch gegangen, so das Unternehmen.

Doch egal ob Münzen der staatlichen Münzprägeanstalt Royal Mint, Briefmarken der Royal Mail, Kissen mit aufgestickter Krone und dem Text aus der Nationalhymne „God Save the King“, ein Seidentuch des Luxus-Kaufhauses Harrods mit royalen Muster oder das Porzellangeschirr von dem zum Palast gehörenden Royal Collection Trust: In den Tagen vor der Krönung wird alles gekauft, auf das etwas annähernd Königliches gedruckt oder geprägt wurde.

Eine Royals-Enthusiastin zeigt ihren selbstgebastelten Hut. picture alliance/dpa/AP | Vadim Ghirda Eine Royals-Enthusiastin zeigt ihren selbstgebastelten Hut.

Natürlich ist dabei auch an die Briten mit kleinerem Budget gedacht – sie können ihre Wohnung oder ihren täglichen Bedarf königlich gestalten: Die Supermarktkette Asda verkauft Toilettenpapier und Küchenrollen mit aufgedruckten Krönchen. Wer Charles gerne mal in seiner Wohnung zum Tee empfangen möchte, kann bei Rivale Sainsbury‘s einen Pappaufsteller in Lebensgröße ergattern.

Gastgewerbe und Pubs erwarten Millionen Umsätze

Während die Fans des royalen Tamtams mit ihrem Nippes-Kauf die Souvenir- und Ladenbesitzer glücklich machen, ist auch das Londoner Gastgewerbe erwartungsfroh: Man hofft durch die Krönung von König Charles III. am Samstag auf einen Umsatzschub von knapp 200 Millionen Pfund (etwa 228 Millionen Euro) heißt es in einer Mitteilung des Tourismusbüros Visit London. Allein das Londoner West End mit seinen Theatern, Bars und Restaurants erwartet zusätzliche Einnahmen in Höhe von 50 Millionen Pfund (57 Millionen Euro) über das verlängerte Krönungswochenende.

Auf die Pub-Besitzer kommt ein Plus von 350 Millionen Pfund zu. Thronfolger Prinz William (40) und seine Frau Prinzessin Kate (41) hatten Donnerstag bereits öffentlichkeitswirksam einen Pub besucht. Für die Königsfamilie ist der wirtschaftliche Effekt ihrer Großereignisse ein wichtiges Argument, um Kritikern an den für die Steuerzahler teuren Events den Wind aus den Segeln zu nehmen. (dpa/vd)