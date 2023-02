Darum spricht jetzt die ganze Welt über Rihannas Gebärdensprachendolmetscherin

Rihanna begeisterte beim Super Bowl mit ihrem Mega-Comeback samt Babybauch. Doch kurz nach dem Auftritt wird nicht nur weltweit über den Superstar gesprochen, sondern auch über die Gebärdensprachdolmetscherin, die in der Halbzeitshow ihre Songs für Gehörlose übersetzt hat.

Justina Miles, die laut US-Medien die erste Schwarze Frau der Gehörlosen-Community war, die beim Super Bowl auftrat, lieferte auf voller Linie ab. Darüber sind sich die User:innen in den Sozialen Netzwerken einig.

„Wie eine Choreografie“, schrieb eine Nutzerin zu einen Instagram-Beitrag von Miles. „Du hast beim Super Bowl abgeliefert!!“, kommentierte das HipHop-Duo Earthgang, auch Hollywood-Schauspielerin Viola Davis teilte einen Ausschnitt von Miles‘ Performance auf ihrem Instagram-Profil.

Das Besondere an Miles: Ihr Tanz wirkte energiegeladen und sie machte eine eine eigene Performance daraus. So dolmetschte Miles nicht nur die Lyrics von „Riris“ Songs, sondern inszenierte auch Geräusche wie die Pistolenschüsse in ihrem Opener „Bitch Better Have My Money“. Wie die 34-Jährige auf TikTok einst selbst angab, sei sie schwerhörig, also nicht komplett gehörlos.

Gebärden-Dolmetscherin von Rihanna wird zum viralen Hit

Aber: Die besondere Dolmetscherin bekamen nicht alle zu sehen, so wurde Miles bei der offiziellen TV-Übertragung nicht gezeigt – sondern nur auf anderen Kanälen, wie zum Beispiel beim YouTube-Stream. Online werden nun zahlreiche Ausschnitte ihres Auftritts geteilt.

Doch nicht nur bei Rihannas Performance übersetzte Miles für Gehörlese, sondern auch für die Sängerin Sheryl Lee Ralph, die „Lift Every Voice and Sing“ sang. Der Song gilt als inoffizielle Hymne der afroamerikanischen Community. Zuvor sagte Miles bereits bei der Super-Bowl-Pressekonferenz: „Die Nationalhymne hat mich persönlich nie wirklich angesprochen, aber die schwarze Nationalhymne ist wirklich inspirierend und ermutigend.“

Te amo Justina Miles. pic.twitter.com/tcadxcTVbq — Estefanía León (@estefyleon) February 13, 2023

Das hier könnte Sie auch interessieren: Wie diese Gehörlose sich durchgekämpft hat – und in Hamburg Busfahrerin wurde

Sie sagte weiter, viele würden diese schwarze Hymne gar nicht kennen. Deshalb gehe es ihr nicht nur darum, den Auftritt mit der Welt zu teilen, „sondern auch darum, Millionen von schwarzen gehörlosen Menschen im ganzen Land, die so etwas noch nie gesehen haben, diese Ermutigung zu vermitteln“.

Der Super Bowl war nicht das erste Event, bei dem Miles für Begeisterung sorgte. Bereits 2020 ging auf TikTok eines ihrer Videos viral, in dem sie Lil’ Kims Song „Crush on You“ von 1997 gebärdete. (alp)