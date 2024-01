Dänemark hat einen neuen König

Thronwechsel in Dänemark: Tausende Menschen kamen am Sonntag vor Schloss Christiansborg in Kopenhagen zusammen, um Dänemarks neuen König Frederik X. zu bejubeln. Er wolle ein „ein vereinender König von morgen“ sein, so der neue Regent in seiner ersten Rede als König.

Dänemarks neuer König Frederik X. hat unter großem Jubel Tausender Menschen seine erste Rede als Monarch gehalten. Seine Mutter Königin Margrethe II. werde für immer als eine außergewöhnliche Regentin in Erinnerung bleiben, sagte der 55 Jahre alte bisherige Kronprinz am Sonntag auf dem Balkon von Schloss Christiansborg, ehe er die Aufgabe beschrieb, die er nun von ihr geerbt hat. „Meine Hoffnung ist es, ein vereinender König von morgen zu sein“, sagte er. Die Verantwortung übernehme er mit „Respekt, Stolz und großer Freude“.

Immer wieder brach Jubel unter den Menschen vor dem Balkon aus, besonders, als Frederiks Frau, Königin Mary, und die vier Kinder des Paares neben den neuen Monarchen traten. Frederik beendete seine Ansprache mit seinem Wahlspruch: „Verbunden, verpflichtet, für das Königreich Dänemark.“

Frederik war kurz zuvor von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen als neuer König von Dänemark proklamiert worden. Zuvor hatte seine Mutter Königin Margrethe II. nach genau 52-jähriger Regentschaft abgedankt und dem bisherigen Kronprinzen damit den Thron überlassen. (dpa/mp)