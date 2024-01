Sogar ohne Krone: So unpompös wird Frederik König

Adels-Fans müssen sich am Sonntag auf ein abgespecktes Programm einstellen: Juwelen, festliche Roben und ein Royal-Schaulaufen wird es beim Thronwechsel in Dänemark nicht geben – stattdessen setzt das Nachbarland auf eine schlichte Zeremonie im Familienkreis.

Am kommenden Sonntag ist Margrethe II. 52 Jahre Königin von Dänemark – auf den Tag genau. Mehr werden es auch nicht, denn ihr Sohn wird an diesem Tag ihr Thronerbe antreten. Seit dem 14. Januar 1972 führte sie ihr Land mit Hingabe, Humor und auch der einen oder anderen Zigarette in der Hand. Entsprechend groß war auch die Überraschung beim Volk, als ihre überaus beliebte Königin am Silvesterabend ihre Abdankung angekündigt hatte: Abgedankt wird im Königreich Dänemark normalerweise nicht, seit fast 900 Jahren hat dort niemand mehr freiwillig auf den Thron verzichtet.

Margrethe übergibt den Thron an Sohn Frederik

Auch Margrethe hatte immer wieder beteuert, bis zu ​​​​​​​ihrem Tod auf dem Thron bleiben zu wollen. Aber die Gesundheit machte der 83-Jährigen einen Strich durch die Rechnung. Eine größere Rückenoperation im vergangenen Jahr hatte nicht nur dazu geführt, dass sich die Königin ihr heiß geliebtes Rauchen abgewöhnte. Sie geriet, wie sie sagte, durch die OP auch ins Nachdenken, ob nicht der richtige Zeitpunkt gekommen sei, um die Verantwortung an die nächste Generation weiterzugeben.

Am Sonntag macht Margrethe nun wie angekündigt Schluss. Auf einem Treffen mit der dänischen Regierung will sie am frühen Nachmittag ihre Abdankung unterzeichnen – in diesem Moment wird der Thronwechsel formal vollzogen. Um 15 Uhr wird Frederik von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen auf dem Balkon von Schloss Christiansborg als neuer Monarch ausgerufen. Dann hält er eine Rede ans Volk. Der Ablauf ist bis auf die Minute durchgetaktet und auf der Homepage des Königshauses einzusehen. Ein bisschen gefeiert wird dann aber auch: mit Salutschüssen im Hafen. Später können die Dänen ihrem neuen Königspaar in der Kutsche vom Straßenrand aus zujubeln.

Expertin: In Dänemark gibt es keinen Krönungen

Aber: Glanz und Gloria, wie etwa bei König Charles‘ Krönung im vergangenen Jahr, wird es nicht geben, auch Frederiks Krone wird wohl in der Museumsvitrine bleiben. Ebenso wird kein anderer europäischer Royal aufschlagen, Königs bleiben unter sich. Grund: „Wir führen in Dänemark keine Krönungen durch“, erklärte Monarchieexpertin Cecilie Nielsen dem dänischen Rundfunk DR. So gut wie alle Monarchien – bis auf die Briten – haben diese Pomp-Prozedur mittlerweile abgeschafft.

Mit seinen 52 Jahren ist Frederik ein Langzeit-Kronprinz gewesen. Und er musste mit der royalen Rolle in jungen Jahren erst warm werden, haderte lange Zeit mit der Aufmerksamkeit und den Erwartungen, die in ihn gesetzt wurden. Frederiks größter Joker beim Volk ist seine Familie, besonders seine Frau, Kronprinzessin Mary, die nun Königin sein wird. Sie gelten als smarte Eltern mit einer goldigen Kinderschar: Die Kronprinzenfamilie gilt bei den Dänen als volksnah und beliebt.

Ab und an kam es gar vor, dass Frederik auf einem Lastenrad gesichtet wurde, mit seinen Kindern an Bord – so wie andere Eltern in Kopenhagen auch. Ein unbestätigter Bericht eines spanischen Mediums über eine angebliche Nacht bei einer Mexikanerin in Madrid kratzte im vergangenen November an diesem Bild, wirkte sich aber nicht auf die Beliebtheit der Royals aus. Insofern kann‘s losgehen am Sonntag. Die ARD überträgt ab 14.15 Uhr live. (alp)