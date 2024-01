Cora Schumacher verlässt Dschungelcamp schon wieder – RTL-Mediathek bricht zusammen

Das war ein Kurzaufenthalt in der australischen Fernsehwildnis: Erst am Freitag sind die Mehr-oder-weniger-Promis ins RTL-Dschungelcamp eingezogen. Jetzt verlässt TV-Sternchen Cora Schumacher die RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ schon wieder. Bitter für Dschungelcamp-Fans, die die Sendung online sehen wollten: Beim Streamingdienst von RTL ging am Sonntagabend nichts mehr.

Die 47-jährige Cora Schumacher gehe auf eigenen Wunsch, teilte RTL am Sonntagabend mit. In der an dem Abend ausgestrahlten Sendung war die Ex-Frau von Ralf Schumacher (48), dem früheren Formel-1-Fahrer, noch dabei.

Dschungelcamp: Zuschauer sollen am Montag mehr erfahren

Wegen einer Sportübertragung ging die Dschungelcamp-Sendung am Sonntag nur 40 Minuten. Das Aus der Kandidatin wurde in der Folge ganz am Ende knapp von Moderatorin Sonja Zietlow bekannt gegeben. Mehr sollten die Zuschauer laut RTL-Mitteilung am Montag erfahren.

Zwölf Kandidaten kämpfen in diesem Jahr um die Dschungelkrone. Mit dem Aus von Cora Schumacher sind es nun elf.

RTL mit technischen Problemen

Wer am Sonntagabend die RTL-Mediathek aufrufen wollte, bekam diese Fehlermeldung zu sehen. RTL (Screenshot) Wer am Sonntagabend die RTL-Mediathek aufrufen wollte, bekam diese Fehlermeldung zu sehen.

Wer das Schumacher-Aus online sehen wollte, hatte übrigens schlechte Karten: RTL+, das Mediathek-Angebot des Kölner Privatsenders, war am späten Sonntagabend nicht verfügbar. „RTL+ kann nicht geladen werden“, hieß es auf der Homepage.

Ob hohe Zugriffszahlen im Zusammenhang mit dem Dschungelcamp zum Ausfall des Angebots geführt haben, ist unklar: RTL hat sich bislang nicht weiter zu dem Problem geäußert. (mp/dpa)