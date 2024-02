Carmen Geiss trauert um ihre Mutter: „Sehne mich nach deinem warmen Lächeln“

Sie posiert sonst nur im Glamour-Look, präsentiert ihr Luxus-Leben auf Instagram – doch jetzt zeigt sie sich von einer ganz emotionalen Seite: Jetset-Lady Carmen Geiss trauert um ihre verstorbene Mutter!

„Jeden Tag sehne ich mich nach deiner liebevollen Umarmung, deinem warmen Lächeln und deinen weisen Ratschlägen“, schreibt die Gattin von Robert Geiss auf Instagram.

„Du warst meine beste Freundin, meine Stütze und mein Vorbild“

Ihre Mutter Anna Schmitz verstarb vor knapp zwei Jahren im Alter von 83 Jahren – ein Riesen-Verlust für die 58-Jährige: „Du warst nicht nur meine Mutter, sondern auch meine beste Freundin, meine Stütze und mein Vorbild“, schreibt Carmen Geiss.

Zu dem emotionalen Text postete die Millionärin am Dienstag auch ein Foto von ihrer Mutter. Weiter heißt es: „Die Leere, die du hinterlassen hast, ist unermesslich. Es tut so weh zu wissen, dass du nicht mehr physisch bei uns bist.“

Die beiden Frauen scheinen eine besonders enge Verbindung miteinander gehabt zu haben: „Es bricht mir das Herz zu wissen, dass du nicht hier bist, um die Meilensteine in unserem Leben zu feiern. Du wirst nicht dabei sein, wenn Davina und Shania ihren ersten Freund haben werden. Du wirst nicht hier sein, um mich weiter zu unterstützen. Doch ich verspreche dir, dass wir immer an dich denken und dass wir dein Erbe in Ehren halten werden.“ (mp)