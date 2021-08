Trauriger Moment für Rapper Bushido und seine Frau Anna-Maria: Erst vor wenigen Wochen verkündete das Paar seine freudigen Baby-News: Die beiden erwarten Drillinge. Doch die Vorfreude hielt nicht lange an: Eins der drei Babys wird wohl nicht überleben, wie der Rapper und seine Frau auf Instagram ihren Follwer:innen mitteilten.

Am Montagabend schrieb Bushido in seiner Instagram-Story besorgniserregende Worte, so heißt es dort: „Da es sein kann, dass wir eines unserer ungeborenen Kinder beerdigen müssen, bitte ich um Verständnis, dass Musik momentan keinen Platz in meinem Leben einnimmt.“ Weitere Details nannte er nicht, aber: Anna-Maria wurde, ebenfalls auf Instagram, konkreter.

Anna-Maria Ferchichi sagte in Abou-Chaker-Prozess aus

An den Anwalt des Ex-Geschäftspartners und ehemaligen Kumpel ihres Mannes, A. Abou-Chaker, mit dem Bushido seit Monaten vor Gericht streitet, gerichtet, erklärt sie, warum sie nicht vor Gericht erscheinen konnte. „Ein Herz meines Kindes wird voraussichtlich in den nächsten 2-3 Wochen aufhören zu schlagen, ein Blasensprung in der 17. ssw, 3 Tage nach meiner letzten Aussage vor Gericht.“ Und weiter: „Eine Entscheidung, die ich und mein Mann treffen mussten, gegen ein Kind, aber für die anderen beiden.“

In dem nicht nur für den Rapper nervenaufreibenden Prozess, in dem es um Erpressung, Morddrohungen und Betrug geht, hatte seine Frau bereits mehrmals ausgesagt. Nach den Angaben des Paares, hatte Abou-Chaker die Familie mehrmals mit dem Tode bedroht – sogar Polizeischutz forderten Bushido und seine Frau an.

Anna-Maria Ferchichi: Komplikationen in der Schwangerschaft

Bereits im Juli postete Bushido ein Foto aus dem Krankenhaus, auf dem er die Hand seiner Frau hielt. Schon damals machten sich die Follower:innen des Rappers Sorgen und kommentierten fleißig unter dem Foto und wünschten Anna-Maria gute Besserung. Wie nun klar wird, waren die Sorgen offenbar begründet.

Bereits vor Kurzem ließ die werdende Mama, die bereits fünf Kinder hat, Einblicke in ihre – ziemlich turbulente – Schwangerschaft zu und berichtete auf Instagram: „Die ersten drei Monate waren unfassbar anstrengend und leider auch nicht ohne Komplikationen.“ Sie habe „leider eine ganz heftige Sturzblutung“ in der zwölften Schwangerschaftswoche gehabt. Glücklicherweise sei damals aber noch alles gut gegangen.

Die Schwester von Sarah Connor ist im sechsten Monat. Bleibt zu hoffen, dass der Rest der Schwangerschaft ohne Komplikationen und schlechte Nachrichten verläuft. (alp)