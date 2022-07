Britney Spears feiert bald Musik-Comeback – mit Mega-Star an ihrer Seite

Neben Vormundschaftsstreit und Mega-Hochzeit war es musikalisch in den vergangenen Jahren etwas ruhiger um Pop-Prinzessin Britney Spears – bis jetzt! Ihr Comeback steht offenbar kurz bevor und das an der Seite eines ganz Großen: Elton John. Was hinter dem Duett der beiden Mega-Stars steckt.

Wie die beiden US-Seiten „People“ und „Page Six“ berichten, sollen die 40-Jährige und der 75-jährige Kult-Star gemeinsam dessen Hit „Tiny Dancer“ von 1972 neu aufgenommen haben. Schon im August soll die Neuauflage heraus kommen.

Elton John und Britney Spears singen „Tiny Dancer“ neu ein

Eine Quelle sagte gegenüber „Page Six“: „Es war Eltons Idee und Britney ist ein großer Fan davon.“ Weiter verriet die namentlich nicht genannte Person, dass der Remix von „Tiny Dancer“ „unglaublich“ geworden sei. Die beiden Künstler selbst kommentierten die Berichte bisher nicht.

Weiter sagt die Quelle, die namentlich nicht weiter genannt wird: „Sie haben es bereits den Leuten bei ihrer Plattenfirma vorgespielt, und alle sind ganz aus dem Häuschen. Es ist so gut.“ Man sei sich sicher, dass die neue Version von „Tiny Dancer“ der „Song des Sommers“ sein wird. Fest stehe dem Insider zufolge: „Britney ist offiziell zurück. Sie ist zurück an der Arbeit und sie ist super begeistert.“ (alp)