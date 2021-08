Britney Spears: Ihr Vater gibt sie endlich frei!

13 Jahre lang hat er ihr Leben bestimmt – und das nicht gerade väterlich liebevoll: Jamie Spears soll gierig, geizig und gemein gehandelt haben. Damit ist endlich Schluss: Britney Spears’ ungeliebter Vater hat erklärt, dass er von der Vormundschaft zurücktritt. Unter Bedingungen.

Am Donnerstag hat Vater Spears eine Rücktrittserklärung eingereicht. Die ist allerdings nicht sofort wirksam: Er werde „zum richtigen Zeitpunkt“ zurücktreten, so steht es in dem beim Superior Court in Los Angeles eingereichten Dokument.

Allerdings nicht aus Einsicht oder Reue: Es gebe nämlich „keine eigentlichen Gründe, Spears als Vormund zu entfernen“, heißt es in den Unterlagen. Sein Anwalt gab den „öffentlichen Streit“ mit Britney als Grund an, ihr Vater sei zur Zielscheibe „ungerechtfertigter“ Angriffe geworden. Jetzt verlangt Spears einen „ordnungsgemäßen Übergang“ zur Einsetzung eines neuen Vormunds.

Britney Spears bekommt einen neuen Vormund

Denn vollkommen unabhängig und selbstbestimmt wird Britney durch den Rücktritt ihres Vaters nicht – es wird nur jemand anderes über das Leben der labilen einstigen Pop-Prinzessin bestimmen.

Aber genau dafür hat sie mit ihrem neuen Anwalt Mathew Rosengart gekämpft. Der bezeichnet den Rücktritt als großen Sieg, fordert aber, ihr Vater solle sofort abtreten. Er wirft dem 69-Jährigen „beschämende und verwerfliche Angriffe“ auf Britney vor. Und hat angekündigt, weiter zu prüfen, ob der sich als Vormund in den letzten Jahren unrechtmäßig am Vermögen seiner Tochter bereichert hat.

Das könnte Sie auch interessieren: Britney platzt der Kragen: Rundumschlag auf Instagram

Erstmal herrscht allerdings viel Freude: Fans feiern, Freundinnen jubeln – Paris Hilton zum Beispiel, die zeigte sich begeistert: „Ich bin so happy“, schrieb Britneys einstige Party-Kumpanin auf Twitter. „Das war so lange überfällig! Ich bin froh, dass Britney auf dem Weg ist, endlich frei zu sein!“ Und Britney? Die freut sich vorerst ganz privat – sie hat sich noch nicht öffentlich geäußert.