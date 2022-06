Britney Spears hat geheiratet – und ihr wirrer Ex will die Feier stürmen

Ihre Heiratsabsichten haben Britney Spears und ihr Verlobter Sam Asghari (28) immer wieder bekundet – nun sind die Pop-Prinzessin und ihr „Prinz“ in den Hafen der Ehe eingelaufen. Vor Dutzenden Promi-Gästen gaben sie sich auf Spears‘ Anwesen in Kalifornien das Ja-Wort. Ihr ehemaliger Kurzzeit-Ehemann versuchte, die Feier zu stürmen.

„Ich bin völlig begeistert, dass der Tag da ist und sie verheiratet sind“, teilte Asgharis Sprecher Brandon Cohen nach der Zeremonie der Deutschen Presse-Agentur mit. „Ich weiß, dass er (Asghari) sich dies seit langem gewünscht hat.“

Vergeblich schauten Fans in der Hochzeitsnacht auf Instagram nach ersten Fotos von der Feier – Spears und Asghari ließen zunächst keinen Blick hinter die Kulissen zu. Doch Fotografen lagen auf der Lauer. Die Trauung fand nach übereinstimmenden Medienberichten vor rund 60 Gästen statt – und das war eine illustre Gästeschar.

Hochzeit von Britney Spears: Familie fehlt

Laut „People.com“ waren Sängerin Madonna, Schauspielerin Drew Barrymore, Reality-Star Paris Hilton und Modeschöpferin Donatella Versace eingeladen. „Eonline.com“ postete Fotos von der Ankunft der prominenten Hochzeitsgäste. Und: Eine Pferdekutsche und ein großes Festzelt im Garten waren zu sehen.

Auf der Gästeliste fehlten laut „TMZ.com“ aber Britneys Eltern und ihre jüngere Schwester Jamie Lynn – mit ihrer Familie ist die Sängerin schon lange und zutiefst zerstritten.

Ein ungebetener Gast sorgte Stunden vor der Hochzeit für Schlagzeilen. Jason Alexander (40), der 2004 für wenige Stunden mit Spears verheiratet war, wurde vor dem Haus der Pop-Sängerin festgenommen. Mitarbeiter hatten Alarm geschlagen, als er über das Anwesen lief und erzählte, Britney habe ihn eingeladen.

Hochzeit von Britney Spears: Ex Jason Alexander will Feier stürmen

Er sei hier, um die Hochzeit zu „stürmen“, sagte er in einem Livestream-Video, das von „TMZ.com“ veröffentlicht wurde. Die Polizei eilte herbei. Alexander sei wegen eines ausstehenden Haftbefehls in einer anderen Angelegenheit in Gewahrsam genommen worden, teilte die Behörde mit.

Die Blitz-Ehe mit ihrem Jugendfreund Alexander hatte Spears 2004 in Las Vegas gefeiert, doch schon 55 Stunden später kam das Aus – die Ehe wurde rasch annulliert. Noch im selben Jahr gab sie dem Tänzer Kevin Federline in Kalifornien das Jawort. Nach zwei Jahren Ehe und zwei Kindern zerbrach die Beziehung. Um die Söhne Sean Preston (16) und Jayden James (15) entbrannte zeitweise ein bitterer Sorgerechtsstreit.

Britney Spears erlitt Fehlgeburt

Ihren frisch angetrauten Ehemann Sam Asghari hatte sie 2016 am Set ihres Musikvideos „Slumber Party“ kennengelernt, in dem er ihren Liebhaber spielte. Am Neujahrstag 2017 machte die Sängerin ihre Beziehung mit Asghari auf Instagram offiziell bekannt. In ihren Social-Media-Posts wirken die beiden unzertrennlich, er stand im erbitterten Vormundschaftsstreit mit ihrem Vater an ihrer Seite. Im vorigen September hielt er dann um ihre Hand an.

Mitte April verkündete Spears ihren 41 Millionen Instagram-Followern, dass sie ein Baby erwarte. Asghari schrieb dazu, dass er sich immer schon gewünscht habe, Vater zu werden. Doch wenige Wochen später erlitt Spears eine Fehlgeburt. „In größter Trauer müssen wir bekannt geben, dass wir unser Wunderbaby früh in der Schwangerschaft verloren habe“, teilte das Paar Mitte Mai mit. Umso schöner, dass sie nun bei ihrer Hochzeit ihre Liebe feiern konnten. (alp/dpa)