Boris Beckers Tochter tanzt nicht nur – jetzt singt sie auch

Anna Ermakova gewann im vergangenen Jahr die 16. Staffel von „Let’s Dance“. Nun sprach sie anlässlich einer Musik-Veröffentlichung über ihre Kindheit im Presse-Rummel.

Anlässlich der Veröffentlichung eines Coversongs hat sich „Let’s Dance“-Gewinnerin und Boris-Becker-Tochter Anna Ermakova über ihre Kindheit geäußert. „Es war nicht leicht, mit dem ganzen Presse-Rummel um die intimen Details des Treffens meiner Eltern aufzuwachsen, ohne dass meine Perspektive oder meine Gefühle in dieser Angelegenheit wirklich berücksichtigt wurden“, erzählte die 23-Jährige der „Bild“-Zeitung.

Weiter sagte sie: „Ich hoffe, dass man mich aufgrund meiner kreativen Arbeit und nicht aufgrund meiner Familiengeschichte beurteilt.“

Boris Beckers Tochter Anna Ermakova covert The Who

Anna Ermakova wuchs in London auf. Ihre Mutter ist das Model Angela Ermakova. Im vergangenen Jahr gewann sie die 16. Staffel der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“.

Ihre Coverversion des Rocksongs „Behind Blue Eyes“ der britischen Band The Who und das Video dazu sollen laut „Bild“ am Freitag veröffentlicht werden. „Natürlich geben einige der Texte einen Einblick in einige meiner verletzlicheren, intimeren Gefühle“, wurde sie zu dem Song zitiert. (dpa)