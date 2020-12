Bohlens Ex total schräg: Was Naddel jetzt mit Blätterteig zu tun hat ...

Dangast -

Lange nicht gesehen – aber (nach genauerem Hinsehen) doch wiedererkannt! Kurz bevor Nadja Abdel Farrag völlig aus dem kollektiven Trash-Promi-Gedächtnis verschwindet, kommt sie mit Gebäck ums Eck! Schluss mit Busen, Bankrott und Ballermann: Naddel ist jetzt „Markenbotschafterin für einzigartigen Blätterteig Tortenboden”.



Fast 20 Jahre ist es her, dass der sogenannte „Pop-Titan“ Dieter Bohlen sie aus Tötensen in die Wüste schickte. Na gut, trocken blieb sie nicht – aber Naddel erlebte durchaus lange Durststrecken. Pleiten, Pech und Peinlichkeiten bis zum völligen Verlust der Selbstachtung. Der Dschungelcamp-Auftritt 2004 war da quasi ein glamouröses Highlight. Seitdem: promillestarke Fremdschäm-Interviews, der totale finanzielle Bankrott, den auch TV-Pleite-Papst Peter Zwegat nicht aufhalten konnte und ein (angeblich an ihren Honorarforderungen) gescheiterter Versuch, als Malle-Maskottchen in „Krümel’s Stadl” die Ballermann-Klientel zu unterhalten.



Nadja Abdel Farrag dachte an Selbstmord

Mit Anfang 50 war Naddel immer noch Naddel: Ein Fossil des Trash-TV, ein viel zu dünnes und viel zu leichtes Opfer für entlarvende TV-Beiträge und hämische Witzchen. 2016 offenbarte sie: „Dann denke ich, es bringt nix, ich fall nur allen zu Last. Und dann hab' ich schon darüber nachgedacht: Nimmst 'nen Löffel im Teebecher und dann zack, bist du in einer Sekunde tot.” Aber Naddel hielt durch. Auch wenn’s nicht wirklich besser wurde.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Instagram angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Letztes Jahr sagte sie der „Neuen Post”: „Mit 40 hätte ich das Abenteuer Familie mit dem richtigen Mann noch mal gewagt. Heute muss ich es realistisch sehen: Ich habe keine Wohnung, kein Geld, keinen Mann und keine Kinder." Da wohnte sie gerade bei ihrer Mutter, lebte von 200 Euro Rente vom Amt. Aber jetzt hat sie (mal wieder) bewiesen, dass ihr Perlweiß-Gebiss mehr ist als ein orales Markenzeichen – „Nadel Apfel Fahrrad”, wie die „taz“ sie mal nannte, beißt sich durch. Und zwar am Jadebusen!



Ihr Leben im beschaulichen Dangast teilt sie seit Juli auf Instagram. Und jawohl, Naddel ist jetzt Influencerin. Nicht für Beauty-Produkte - die Bohlen-Ex ist Blätterteig-Botschafterin! Um genau zu sein: „Markenbotschafterin für den einzigartigen Blätterteig Tortenboden von der Bäckerei Käpt’n Flindt”, wie sie ihren gut 4600 Followern mitteilt.



Das könnte Sie auch interessieren:

Til Schweiger ganz nackt - aber nicht ganz neu



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Apester, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Apester angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und dafür legt sie sich ins Zeug, hat ein Video gepostet, in dem sie den tollen Tortenboden für Weihnachten empfiehlt. Ein bisschen wirr, ein wenig hektisch. Aber, wie einer der Hashtags unter dem Posting verrät: #langehaltbar. Das gilt für Naddel genauso wie für den Blätterteig.