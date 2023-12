Mit nacktem Po, am Traum-Strand und ganz traditionell: So feiern Promis Weihnachten

Von wegen nur besinnlich mit der Familie unterm Baum sitzen – doch nicht die Promis! Mit herunter gelassener Hose, auf den Malediven oder im Urwald zeigen sie sich in den sozialen Netzwerken. So verbringen Dieter Bohlen, die Geissens, Boris Becker und Co. das Weihnachtsfest.

Dieter Bohlen

Pop-Titan Dieter Bohlen verbringt Weihnachten im Warmen: Auf Instagram zeigt er sich und seiner Partnerin Carina Walz am Traum-Strand auf den Malediven. Sein Vorsatz fürs nächste Jahr: „Auch ich habe mir vorgenommen, alles ein bisschen lockerer zu sehen“, schreibt er.

Das dürfte die Teilnehmer der Castingshow DSDS wohl freuen: Im nächsten Jahr startet die nächste Staffel der RTL-Sendung und Chef-Juror Bohlen ist nicht gerade für seine netten Sprüche bekannt – vielleicht urteilt er ja demnächst nicht mehr so hart…

Sylvie Meis

Ganz traditionell scheint es bei der in Hamburg lebenden Moderatorin Sylvie Meiss an Weihnachten zuzugehen. Auf Instagram ist zu sehen, wie sie mit ihrem Freund, dem niederländischen Unternehmer Wim Beelen, neben einem reich geschmückten Weihnachtsbaum steht. Sie trägt ein knöchellanges schwarzes Kleid und elegante schwarze Pumps, ein Bein hat sie neckisch angewinkelt – eine erfahrene Influencerin in perfekter Foto-Pose.

Das Paar liegt sich in den Armen und blickt sich vollendet verliebt in die Augen – in den Instagram-Kommentaren sind jedoch vereinzelt ironische Bemerkungen zu lesen: „Neuer Baum, neuer Mann“ oder „Sie hat ja immer pünktlich zur Weihnachtszeit einen Neuen“, schreiben zum Beispiel zwei Nutzer. Meis machte die Beziehung mit Beelen vor rund zwei Monaten offiziell – davor war sie in zweiter Ehe mit dem Künstler Niclas Castello verheiratet.

Die Geissens

Die Glamour-Familie rund um Unternehmer Robert Geiss feiert Weihnachten in den französischen Alpen – genauer gesagt in Valberg. Dort haben die Geissens ein Haus, das sie jedes Jahr nur während der Weihnachtstage bewohnen.

Die Geissens lassen in ihrem Weihnachtshaus in Valberg die Hosen runter. instagram @carmengeiss Die Geissens lassen in ihrem Weihnachtshaus in Valberg die Hosen runter.

Die Familie, die sich auf RTL2 von einem Kamerateam durch ihr Jetset-Leben begleiten lässt, postete auf Instagram ein Foto, das Robert Geiss mit Gattin Carmen und ihren beiden Töchter Shania und Davina von hinten zeigt – alle Pyjamahose hängen auf halb acht. Die Töchter zeigen Spitzen-Unterbüxen, die Mama ein gigantisches Tatoo und mittig blitzt der Papapo pur. „Roooooobert“ lächelt dabei humorig in die Kamera. Was die Millionärsfamilie uns mit diesem Po-sting sagen will? Das wissen die Geissens wohl nur selbst…

Sasha

Der Hamburger Sänger Sasha kocht an Weihnachten Gans: Zusammen mit Frau Julia Röntgen zeigt er sich in der Küche und im festlich geschmückten Wohnzimmer – und die beiden sind im Partnerlook: Der 51-Jährige trägt ein rotes Samt-Jackett, seine Frau rote Samt-Schuhe.

Außerdem war der Weihnachtsmann zu Besuch – das dürfte für große Augen bei Sohn Otto gesorgt haben, genauso wie die zahlreichen Geschenke neben dem prächtig geschmückten Baum. Und Sasha hat schon ganz bald den nächsten Grund zum Feiern: Am 5. Januar hat der Sänger Geburtstag. Kürzlich musste Sasha wegen einer beginnenden Lungenentzündung alle Konzerte absagen, befindet sich inzwischen aber glücklicherweise auf dem Weg der Besserung.

Boris Becker

Boris Becker macht es wie Dieter Bohlen und feiert Weihnachten in der Sonne: Die Tennis-Legende besucht zusammen mit der aktuellen Gefährtin Lilian de Carvalho Monteiro in deren Heimat São Tomé und Príncipe, einem Inselstaat rund 200 Kilometer vor der Küste Afrikas.

Auf Fotos ist zu sehen, wie die beiden auf einem kleinen Boot durch den Urwald schippern – mit den Füßen auf der Reling und geschlossenen Augen döst er vor sich hin. Die Tennis-Legende scheint sich gut zu erholen, was nach dem ganzen Trubel um seine Insolvenz und der Inhaftierung im Huntercombe-Gefängnis westlich von London wohl mehr als nötig ist. (elu)