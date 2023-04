Bizarre Aktion: Sänger Kid Rock ballert auf Bierdosen – wegen einer Transfrau

Kid Rock schießt sich ins Abseits – und das ist gleichzeitig absurd, entlarvend und bizarr: Der Trump-Fan, früher kurz mal ein Rockstar, ballert mit einem Gewehr auf sein Lieblingsbier – weil auf einigen Dosen eine Trans-Frau abgebildet ist.

Dylan Mulvaney, so heißt sie, hat rund zwei Millionen Instagram-Follower – mehr als doppelt so viele wie Kid Rock, übrigens – postete auf ihrem Profil einen Clip, in dem sie ein paar Dosen der kalorienreduzierten Hopfen-Plörre in die Kamera hält.

Zum einjährigen Jahrestag ihrer Transition hat die Brauerei Anheuser Busch dem Social-Media-Glamourgirl ein besonderes Geschenk gemacht: Personalisierte Bierdosen mit ihrem Porträt darauf. Cheerio! Mulvaney freut sich fast kringelig. Einige Konservative allerdings knallen bei Anblick des Clips durch.

Kid Rock zum Beispiel. Robert James Ritchie, wie er eigentlich heißt, ist Republikaner, Trump-Fan und verkörpert diverse Vorurteile, die man gegen diese Leute haben kann. Was er hasst: Wokeness. Und deshalb postete er auf seinem Instagram-Profil eine Antwort auf den Bier-Clip von Dylan Mulvaney.

Kid Rock schießt auf Bierdosen – aus purem Hass

Nicht wortgewaltig, aber gewalttätig: Er ballert mit einem Gewehr auf einen Stapel Bud Light Biere, bis es schäumt. Dann reckt er den Mittelfinger in die Kamera hebt und röhrt: „Fuck Bud Light. Fuck Anheuser-Busch. Habt einen schönen Tag.“

Für die tumbe Aktion bekommt der 52-Jährige durchaus Beifall – in den Kommentaren, und auch aus rechten Republikaner-Kreisen. Dort ist Mulvaney besonders verhasst, weil Präsident Biden während einer Forumsveranstaltung letztes Jahr mit ihr gesprochen hatte.

Die konservative Podcasterin Liz Wheeler zum Beispiel regt sich ebenfalls auf: „Warum schickt ihr nicht einer Frau Bier, die fünf Kinder zur Welt gebracht hat, die zu Hause unterrichtet, ein Geschäft führt, nicht viel schläft und nicht keine Zeit für Schminke und Highheels hat? Das ist eine ECHTE Frau. Nicht der Mann mit Lidschatten und Schönheits-OPs, der nur vorgibt, eine Frau zu sein.“