Sind der Hamburger Tennis-Star Alexander Zverev und das Model und Moderatorin Sophia Thomalla ein Paar? Der „Bild” zufolge sind die beiden bereits seit sechs Wochen zusammen. Am Mittwoch hat sich Zverev erstmalig zu den Liebesgerüchten geäußert.

Die Zeitung schreibt, dass die beiden sich bereits vor vier Jahren über einen gemeinsamen Freund kennengelernt hätten. Nun seien sie „ein Liebespaar“. Bestätigt ist die Meldung aber offiziell noch nicht.

Zverev und Thomalla: Neues Promi-Paar?

Die 32-Jährige war zuletzt mit Fußballtorwart Loris Karius liiert, sie lebt in Berlin. Zverev hatte sich im Sommer 2020 vom Model Brenda Patea getrennt, seit März 2021 sind sie Eltern eines Mädchens. Der 24-jährige Weltklassespieler stammt aus Hamburg, lebt aber in Monaco.

Am Mittwoch äußerte sich der 24-jährige Tennis-Olympiasieger nun erstmalig zu den Gerüchten: „Sie ist ganz nett“, sagte er in Indian Wells auf die Frage, was er zu einem entsprechenden Medienbericht sagen könne und grinste breit. Nach einem zweiten „Sie ist ganz nett“ schwieg der in Monte Carlo lebende Hamburger. (tdo/dpa)