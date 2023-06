Nach nur einem Monat: Beziehungs-Aus bei Taylor Swift und Matty Healey

Wie TMZ berichtet, sollen Taylor Swift und Matty Healy (Sänger der Gruppe The 1975) nach einer nur einmonatigen Romanze getrennt sein. Spekulationen, dass die beiden zusammen seien, gab es zuerst am 3. Mai, ein Freund wurde von der Zeitung „Sun“ zitiert mit den Worten: Die beiden seien „verrückt nacheinander“. Nun scheint aber schnell erloschen zu sein, was da eventuell mal gebrannt hat.

Am 15. Mai wurden sie zusammen beim Verlassen des Electric Lady Studios in New York City gesehen. Weder Swift noch Healy haben während ihrer angeblichen Beziehung einen offiziellen Kommentar dazu abgegeben, obwohl sie mehrmals zusammen gesehen wurden. Unter anderem waren sie am 25. Mai mit Freunden wie Jack Antonoff, Margaret Qualley und Zoë Kravitz zu Abend essen.

Liebes-Aus bei Taylor Swift und Matty Healey

Nun berichtet das Onlineportal TMZ, dass Taylor wieder „single“ sei. Eine Quelle sagte: „Taylor und Matty haben sich getrennt. Sie sind beide sehr beschäftigt und haben erkannt, dass sie nicht wirklich zueinander passen.“

Healy ist bekannt dafür, Fans während der Tour seiner Band The 1975 zu küssen, aber er hörte damit kurz vor Bekanntwerden seiner und Taylors Beziehung auf. „Ich küsse niemanden vor Taylor Swift, habt ein wenig Respekt“, sagte Healy zu seinen Fans. Gestern Abend bei der Show in Dänemark küsste Healy jedoch angeblich einen Sicherheitsbeamten. (usch)