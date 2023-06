Komplett ausgetauscht! Diese Mega-Stars sind in neuer „The Voice“-Jury

Neuer Schwung auf den Jury-Sesseln: Die Juroren von „The Voice of Germany“ werden in der neuen Staffel zum ersten Mal komplett neu besetzt – bei der neuen Truppe handelt es sich um echte Mega-Stars.

Bisher buhlten die Kandidat:innen um die Gunst von Rocker-Legende Peter Maffay, Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß und die Sänger Rea Garvey und Mark Forster – doch damit ist ab sofort Schluss. Teamwechsel!

In der 13. Staffel nehmen neben Mega-Star Ronan Keating (46) und die Tokio Hotel-Brüder Tom und Bill Kaulitz (33) auch Showmaster Giovanni Zarrella (45) und Rapperin Shirin David (28) auf den legendären Drehsesseln Platz. Das teilte ProSiebenSat.1 am Dienstag mit. Damit wechselt die Musikshow erstmals in ihrer Geschichte alle Jurystühle aus. „’The Voice of Germany‘ 2023 wird neu – und bleibt vertraut“, erklärte Senderchef Daniel Rosemann.

„The Voice of Germany“: Neue Jury mit Ronan Keating

Bei dieser Top-Besetzung wäre in jedem Fall die geballte Castingshow-Expertise versammelt: Giovanni Zarrella wurde selbst 2001 durch „Popstars“ bekannt – und mit der Siegerband Bro’Sis zum Star. Auch Ex-Boyzone-Ikone Ronan Keating war von 2010 bis 2014 in der Jury der australischen Ausgabe der Casting-Show „The X Factor“. Und: Shirin David bewertete bereits Nachwuchstalente – 2017 neben Dieter Bohlen in der DSDS-Jury.

Die neue Staffel der Castingshow wird seit diesem Dienstag in Berlin aufgezeichnet und soll im Herbst bei ProSieben und Sat.1 ausgestrahlt werden. Die Moderation übernehmen erneut Thore Schölermann und Melissa Khalaj. (alp)