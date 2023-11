Betrunken am Steuer: Jenny Elvers hatte Alkohol-Rückfall

Die Schauspielerin Jenny Elvers ist von der Polizei mit Alkohol am Steuer erwischt worden. Die Trunkenheitsfahrt hat einen traurigen Hintergrund: Die 51-Jährige kämpft seit Jahren mit mehreren psychischen Erkrankungen.

Wie die „Bild“ berichtete, stellen die Polizei bei einer Kontrolle einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille fest. Der Vorfall ereignete sich bereits am Abend des 31. Oktober bei Wittock/Dosse in Brandenburg. Offenbar wurden die Beamten auf Elvers aufmerksam, weil sie ihr Fahrzeug auffällig geparkt hatte. Selbst in Gegenwart der Polizei soll sie weiter Alkohol konsumiert haben.

Wittock/Dosse: Polizei greift Jenny Elvers alkoholisiert auf

Die Schauspielerin musste ihren Führerschein und die Autoschlüssel noch vor Ort abgeben. Auch ihr Fahrzeug, ein Mini, wurde beschlagnahmt. Wegen Trunkenheit am Steuer erhielt Elvers eine Anzeige. Gegenüber der „Bild“ bestätigte die 51-Jährige den Vorfall und berichtete von den Hintergründen des Abends: „Ich leide seit über zehn Jahren an Depressionen, darum habe ich damals ja auch angefangen zu trinken und mich mit Alkohol zu betäuben. Ich bin eigentlich medikamentös gut eingestellt. Dennoch gibt es immer wieder Phasen, in denen ich traurig bin und merke: Ich muss aufpassen.“

In den Tagen vor der Trunkenheitsfahrt sei es ihr nicht gut gegangen – sie habe sich kraftlos gefühlt, viel geweint. Dann habe sie zur Flasche gegriffen: „In Kombination mit den Medikamenten das Schlimmste, was ich hätte tun können.“

Elvers: Möchte mich für die Gefährung Anderer entschuldigen

An Halloween sei sie mit ihrem Auto von Hamburg nach Berlin gestartet, um dort ihren Arzt aufzusuchen. Doch sie habe die Fahrt unterbrechen müssen, dann sei es zur Kontrolle gekommen. Inzwischen, sagt Elvers, gehe es ihr wieder besser: „Der Alkohol ist raus aus meinem Körper, ich bin wieder komplett nüchtern. Ich bin in Behandlung. Dreh- und Angelpunkt, warum ich trinke, sind die Depressionen.“

Jenny Elvers hat bereits seit Jahren mit der Alkoholsucht zu kämpfen. Nachdem sie im Jahr 2012 sichtlich angetrunken in der NDR-Sendung „DAS“ saß, begab sie sich in eine Entzugsklinik. Danach schrieb sie die Autobiografie „Wackeljahre: Mein Leben zwischen Glamour und Absturz“. Auf den 31. Oktober blickt die Schauspielerin voller Reue zurück: „Ich möchte micht dafür entschuldigen, dass ich in Kauf genommen habe, andere Personen durch mein Fahren unter Alkohol und Tabletten zu gefährden.“ (doe)

