Beliebte NDR-Expertin wechselt zu Privatsender

Als „Doc Fleck“ war sie in der Sendung „Die Ernährungs-Docs“ des NDR bekannt – jetzt wechselt Anne Fleck zu einem anderen Sender. Bei RTL soll sie künftig die Gesundheitskompetenz der Fernsehanstalt stärken, bereits ab Mai ist ein wöchentliches Programm geplant.

Schon seit vergangenem Jahr arbeitet die Internistin und Gesundheitsexpertin für die RTL-Gruppe, ab Mai soll sie festes Mitglied bei dem Kölner Medienunternehmen werden, wie der Sender vermeldet.

Gesundheitsexpertin Anne Fleck wechselt im Mai von NDR zu RTL

„Krankheiten wie Herzinfarkt, Diabetes, Demenz und Krebs fallen nicht vom Himmel, genauso wenig wie die Gesundheit“, sagt Dr. Anne Fleck in einer Mitteilung von RTL Deutschland. Die Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie wolle die Menschen weiter für das Thema Gesundheit begeistern: „Ich bin dankbar, mit RTL Deutschland Ansätze von moderner Medizin einem breiten Publikum vorstellen zu können.“

Wie der Sender berichtet, soll die Ärztin und Bestsellerautorin in verschiedenen Formaten der Gruppe crossmedial im Einsatz sein. Schon ab Mai 2022 sei eine wöchentliche „Sprechstunde“ im Rahmen des RTL-Mittagsmagazins „Punkt 12“ geplant.

Schon im vergangenen Jahr produzierte RTL-Formate mit Anne Fleck: So gab es bislang drei Ausgaben des Coaching-Magazins „BRIGITTE LEBEN!“ zu den Themen Gesundheit und Ernährung, seit Januar 2021 gibt es zudem den Podcast „Dr. Anne Fleck – Gesundheit und Ernährung mit BRIGITTE LEBEN!“, in dem die Fachärztin im Gespräch mit „Redaktionsleiterin Meike Dinklage in mittlerweile über 60 Folgen zum Thema Gesundheit aufklärt.

Anne Fleck war seit 2014 in der NDR-Produktion „Die Ernährungs-Docs“ zu sehen, davor arbeitete sie etwa an der Universitätsklinik Leipzig und der Charité in Berlin. Sie schrieb mehrere prämierte Bücher zum Thema Gesundheit, darunter Titel wie „Schlank und gesund mit der Doc Fleck Methode“ oder auch „ENERGY! in 5 Minuten – ein Mitmachbuch“. Aktuell lebt und arbeitet die Ärztin in Hamburg. (to)