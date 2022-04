Zehntausende Impfdosen landen in Hamburg wohl im Müll

Erst waren sie ein schwer zu bekommendes Gut, jetzt gibt es sie im Überfluss: Impfdosen. Zehntausende liegen ungebraucht herum und laufen bald ab. Die Folge: Alles wird weggeschmissen! Aber warum werden sie nicht einfach an nachfragestärkere Bundesländer verschenkt und warum wird so wenig in Hamburg geimpft?

Laut Informationen des NDR sollen in den kommenden Monaten Zehntausende Dosen Corona-Impfstoff weggeschmissen werden. Nach Angaben der Sozialbehörde habe Hamburg aktuell rund 100.000 Impfstoff-Dosen der Hersteller Biontec/Pfizer auf Lager. Davon müssen wohl etwa 60.000 Dosen weggeworfen werden, weil das Haltbarkeitsdatum abläuft. Die übrigen rund 40.000 Dosen halten noch bis Ende Juni.

Hamburg: Gründe für die hohen Bestände an Corona-Impfdosen

Ein Grund für die hohen Bestände seien womöglich die hohen Infektionszahlen in Hamburg. Denn wer sich mit dem Coronavirus infiziert, sollte mindestens drei Monate bis zur Booster-Impfung warten.

Zurzeit werden nur noch 300 bis 800 Menschen täglich in Hamburg geimpft. Gegenüber des NDR sagt die Sozialbehörde, es sei seitens der Stadt nicht möglich, den Impfstoff an andere Bundesländer zu verschenken. Das sei allein Sache des Bundes.

Insgesamt sind mehr als 94 Prozent der erwachsenen Hamburger:innen doppelt geimpft. Die Boosterimpfung haben 71 Prozent der Einwohner:innen erhalten. (sd)