„Kloakenwasser“: Hape Kerkeling fordert Verbot der AfD

In der Politik sind die Meinungen zu einem AfD-Verbot gespalten. Komiker und Schauspieler Hape Kerkeling wiederum findet bei Maischberger in der ARD klare Worte:„Welcher Idiot ist Mitglied in einer Partei, die ‚teilweise rechtsradikal‘ ist?!“

Es wurde wieder hitzig diskutiert in der aktuellen „Maischberger“-Sendung. Neben Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und ehemaliger Linken-Parteichef Oskar Lafontaine (BSW) war auch Schauspieler und Entertainer Hape Kerkeling zu Gast.

Kerkeling: AfD-Mitglied „kann kein wirklicher Demokrat sein“

Kerkeling sprach mit Moderatorin Sandra Maischberger unter anderem über sein neues Buch „Gebt mir etwas Zeit“ – bevor das Interview politisch wurde: Er könne nicht verstehen, wieso immer alle „so wahnsinnig vorsichtig“ seien, wenn es um ein AfD-Verbot geht. Es liege doch „in der Natur der Sache“, dass man vorher nicht wisse, wie ein Gerichtsverfahren ausgeht. Das sei bei jedem Prozess so, meint Kerkeling, der ein AfD-Verbot begrüßen würde – und legte los: „Wenn ich immer höre: Die AfD ist ‚in Teilen rechtsradikal‘ – was heißt denn ‚in Teilen rechtsradikal‘? Das klingt für mich so, als hätte sich das der Verteidiger der AfD ausgedacht.“ Kerkeling weiter: „Wenn ich ein Glas Wasser habe und ein bisschen Kloakenwasser reintue, dann ist das ganze Glas ungenießbar. Das kann ich wegschütten.“ Er frage sich: „Welcher Idiot ist Mitglied in einer Partei, die ‚teilweise rechtsradikal‘ ist?! Das kann kein wirklicher Demokrat sein.“

Mit Blick auf die aktuelle gesellschaftliche Lage betont der Schauspieler, dass die Demokratie immer wieder vor Intoleranz und rechte Ideologien geschützt werden muss. Und wenn jemand „zum Gegner der Demokratie“ werde, müsse die Zivilgesellschaft aufstehen. (mp)