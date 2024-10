Desolate Ergebnisse im Osten, junge Kader, die in Scharen austreten, ein CDU-Kanzlerkandidat, der mit Wonne auf sie eindrischt, dazu ein Zeitgeist, nach dem es schick ist, alles Grüne doof zu finden – was die Grünen auf Bundesebene gerade erleben, ist niederschmetternd. Und in Hamburg? Verkündet Katharina Fegebank, dass sie Erste Bürgermeisterin werden will. Ein Fiebertraum? Nein, aber ein Zeichen dafür, dass die Hamburger Grünen anders ticken als andere Bundesverbände. Und das hat auch mit dem Jugoslawienkrieg zu tun.