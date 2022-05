Baby-News von Ozzys Tochter: Kelly Osbourne ist schwanger

Ihr Leben war bisher ein wildes Auf und Ab, sie kämpfte mit Alkohol, Drogen und krassen Gewichtsschwankungen – jetzt ist Kelly Osbourne happy: Die 37-Jährige erwartet nämlich ihr erstes Kind.

Die Tochter von Hardrock-Legende Ozzy Osbourne teilte am Donnerstag ein Selfie, auf dem sie mit Kussmund Ultraschallbilder in die Kamera hält.

Dazu schrieb sie: „Ich weiß, dass es die letzten Monate sehr ruhig um mich war, deshalb dachte ich, ich teile mit euch allen den Grund… Ich bin überglücklich, bekannt geben zu können, dass ich Mama werde.“

Kelly Osbourne hat sich schon lange Kinder gewünscht

Der Vater des jüngsten Osbourne-Sprösslings ist ebenfalls ein Rocker: US-Musiker Sid Wilson (45) spielt bei der Metalband „Slipknot“. Kelly und er kennen sich schon seit über 20 Jahren, waren immer befreundet – und seit einiger Zeit sind sie auch ein Paar. Am Valentinstag nannte Kelly den 45-Jährigen ihren „Seelenverwandten“ und schrieb auf Instagram: „Ich bin so verliebt in dich.“

Kelly hatte sich schon länger eine Familie gewünscht. Ihre Drogensucht habe ihr Jahre ihres Lebens geraubt, sagte sie letztes Jahr: „Ich habe das Gefühl, hinterherzuhinken. Ich hätte gern längst einen Mann und Kinder“. Umso schöner ist es jetzt für sie.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Krebs-Kampf: Schlagerstar Nicole sagt Konzerte ab

Zu sagen, dass sie glücklich sei, beschreibe ihren Zustand noch nicht einmal annähernd, schreibt die Britin auf Instagram: „Ich bin euphorisch!“ Stars wie Jessie J, Jesse Tyler Ferguson und Paris Hilton sprachen der Musikerin und Moderatorin auf Instagram ihre Glückwünsche aus.