Bitteres Déjà-vu zum Jahreswechsel: Reality-Star Khloé Kardashian (37) muss eine herbe Enttäuschung einstecken – mal wieder. Ihr ewig untreuer Ex-Freund Tristan Thompson (30) und Vater ihrer Tochter gab öffentlich zu, sie betrogen und eine andere Frau geschwängert zu haben. Nun versucht er noch zu retten, was noch zu retten ist.

Auf Instagram gab der Basketballer vor wenigen Tagen öffentlich zu, dass das Baby seiner Affäre Malee Nichols von ihm ist – und kroch bei Kardashian zu Kreuze, entschuldigte sich, ebenfalls in dem sozialen Netzwerk, mit den Worten: „Khloé, das hast du nicht verdient. Du verdienst den Kummer und die Demütigung, die ich dir zugefügt habe, nicht. Du verdienst die Art und Weise nicht, wie ich dich über die Jahre behandelt habe.“ Und säuselt weiter: „Ich habe den größten Respekt und die größte Liebe für dich. Egal, was du denkst. Nochmals, es tut mir so unglaublich leid.“

Kardashian-Ex Tristan Thompson bestätigt Vaterschaft

Bisher hatte Thompson die Vaterschaft des noch ungeborenen Jungen abgestritten. Nichols hatte daraufhin im Juni eine Vaterschaftsklage eingereicht. Ein am Montag veröffentlichter Vaterschaftstest bestätigte nun, dass Thompson Kardashian im März wieder einmal betrogen hat. Die Schwester von Kim Kardashian hatte sich bereits im Sommer, als die Gerüchte aufkamen, vom Vater ihrer dreijährigen Tochter True getrennt.

Und das wird wohlmöglich auch so bleiben, denn die Entschuldigung vor der Weltöffentlichkeit wird wohl kaum das geschundene Herz des Reality-Stars erweichen. Hinter ihr und dem notorischen Fremdgeher liegt eine jahrelange On-Off-Beziehung – und sehr viel Schmerz und Verletzung.

Als Kardashian vor drei Jahren hochschwanger war, traf sich der Schwerenöter mit einer anderen Frau und wurde dabei von Paparazzi fotografiert. Blöd gelaufen. Doch statt sich darüber zu freuen, dass seine Freundin ihm verzieh und sich seiner kleinen Familie zu widmen, folgte schnell der nächste Skandal: 2019 betrog er Kardashian erneut – mit der besten Freundin ihrer kleinen Schwester Kylie Jenner.

Besonders bitter: Das Unglück in der Liebe scheint die 37-Jährige abonniert zu haben, denn bereits ihr Ex-Mann Lamar Odom, mit dem sie von 2009 bis 2016 verheiratet war, belastete die Beziehung schwer mit Drogen – und Alkohol-Skandalen. 2015 überlebte er nur knapp eine Überdosis. Hoffentlich stehen die Sterne in Sachen Liebe bei der leidgeplagten Kardashian im neuen Jahr endlich besser. (alp)