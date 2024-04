Schon wieder Ärger für Elton: RTL setzt beliebte Show ab

Moderator Elton braucht dieser Tage eine dicke Haut. Erst setzte ihn ProSieben vor die Tür. Jetzt streicht RTL eine seiner Shows wegen Quotenschwäche. Der Sender plant dafür andere Projekte mit ihm.

Aus für „Blamieren oder Kassieren“: RTL wird keine weiteren Folgen der Reihe mit Elton produzieren. „Die Show hatte einen starken Staffelstart, konnte die Marktanteile aber nicht durchgängig halten“, sagte ein RTL-Sprecher in Köln am Donnerstag. „Wir konzentrieren uns nun auf andere tolle Projekte mit Elton, unter anderem ,Drei gegen Einen‘ und ,Das RTL EM-Studio – Alle Spiele, Tore, Emotione‘.“

Köln: RTL setzt„Blamieren oder Kassieren“ ab

Die letzte „Blamieren oder Kassieren“-Ausgabe stand für Donnerstagabend (18. April) an. „Danach halten wir uns offen, Wiederholungen zu zeigen“, so der Sprecher. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung über das Aus berichtet.

In der Neuauflage des Originals von „Blamieren oder Kassieren“ treten zwei Prominente gegen einen Studio-Kandidaten in Quiz-Runden gegeneinander an. Das Format war einst Teil der ProSieben-Sendung „TV total“ und im Jahr 2022 als eigene „XXL“-Show – ebenfalls noch bei ProSieben – zu sehen gewesen. Seit Herbst 2023 lief die Sendung bei RTL.

Elton war erst vorige Woche Branchengespräch gewesen, weil sein langjähriger Auftraggeber ProSieben die Zusammenarbeit mit ihm beendet und ihn als Moderator der Sende-Reihe „Schlag den Star“ durch Matthias Opdenhövel ersetzt hatte – ohne eine Abschiedsvorstellung. Hintergrund sind offensichtlich Konflikte um Eltons Auftritte in Shows der Konkurrenz RTL. Über den Hergang der Trennung gibt es unterschiedliche Versionen.

Andere Shows mit dem Entertainer laufen weiter

Vor rund einem Monat war bekannt geworden, dass der Entertainer während der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft für RTL das Format „Das RTL EM-Studio – Alle Spiele, Tore, Emotionen“ moderieren wird. Die Show stammt von Stefan Raabs neuer Produktionsfirma.

Das könnte Sie auch interessieren: Du weißt, du bist ein Boomer … 60 untrügliche Anzeichen

Elton ist bei RTL auch für das Unterhaltungsformat „Schlag den Besten“ engagiert worden. Zudem wird der 53-Jährige an diesem Samstag (20. April) in der neuen RTL-Sendung „Drei gegen Einen – Die Show der Champions“ gemeinsam mit Tim Mälzer und Jens „Knossi“ Knossalla gegen Weltmeister und Weltrekordhalter antreten. (dpa/mp)