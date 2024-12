Ariana Grande mit toller Geste an Ort des Schreckens

Die US-Sängerin Ariana Grande hat zahlreichen Kindern in Manchesters Krankenhäusern eine Freude zu Weihnachten beschert. Sie hat mit der Stadt eine besonders emotionale Verbindung.

Popsängerin und Schauspielerin Ariana Grande hat zu Weihnachten kranken Kindern in Manchester Geschenke gesendet. Der Betreiber mehrerer Krankenhäuser bedankte sich auf seiner Instagram-Seite für die Spende. „Wir sind Ariana so dankbar, dass sie dieses Weihnachten an unsere jungen Patienten gedacht hat“, hieß es.

Schreckliches Attentat auf Ariana-Grande-Konzert in Manchester 2017

Die Weihnachtsgeschenke sollen laut Krankenhaus-Betreiber an Babys, Kinder und Teenager in vier Kliniken verteilt werden. Auf Fotos halten zwei lächelnde kleine Mädchen ihre Päckchen in die Kamera. Ein drittes Bild zeigt Mitarbeiterinnen mit Weihnachtsmütze beim Verteilen der Präsente.

Die US-Sängerin Ariana Grande hat mit der englischen Stadt eine bewegte Geschichte. Bei einem Bombenattentat auf ein Konzert der 31-Jährigen in der Manchester Arena im Jahr 2017 starben 22 Menschen. (dpa/mp)