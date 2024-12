Es ist acht Jahre her, dass Nussin Armbrust und ihr kleiner Sohn an Heiligabend vor Tellern mit Nudeln und Ketchup saßen. Kein üppiges Weihnachtsessen, kein Baum, keine Geschenke, dafür fehlte schlicht das Geld. Familie war keine da. Aus einer spontanen Idee an diesem traurigen Abend ist eine riesige Veranstaltung geworden. In diesem Jahr erwartet Armbrust um die 200 Gäste – Alleinstehende und Alleinerziehende, die zahlreiche Helfer unter dem Motto „Heiligabend nicht allein“ im Restaurant eines Hamburger Hotels glücklich machen werden.