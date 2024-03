Außergewöhnlicher Antrag: Hamburger Schauspiel-Star verlobt sich mit Freund

Dieser Antrag ging wortwörtlich unter die Haut: Der Hamburger Schauspieler Jannik Schümann („Charite“, „Sisi“) hat sich mit seinem Partner Felix Kruck verlobt! Doch anstatt konventionell auf die Knie zu gehen und den Ring zu zücken, wählten die Beiden einen außergewöhnlichen Weg …

Jannik Schümann auf Wolke sieben: Der 31-jährige Schauspieler hat zu seinem Partner Felix Kruck „Ja“ gesagt – oder eher „Fuck yes“!

Denn wie der gebürtige Hamburger auf Instagram teilte, fand der Antrag auf eher ungewöhnliche Art statt: „How about you and me forever?“, steht etwas krakelig auf dem Oberschenkel seines Liebsten tätowiert („Wie wäre es mit dir und mir für immer?“). Darunter stehen zwei Optionen zum Ankreuzen: „Yes“ oder „Fuck yes“.

In einem Video ist dann Schümann selbst zu sehen, wie er mit einer Tätowiermaschine die letztere Option ankreuzt. Dieses Liebesversprechen hält also wahrlich für immer! Über 800 Kommentare mit Glückwünschen und einer Flut an Herz-Emojis sammeln sich unter dem Post. So schreibt Fernsehmoderator Jochen Schropp: „Herzlichen Glückwunsch! So effin‘ cute“. Und auch Modedesigner Guido Maria Kretschmer wünscht: „Lange lebe die Liebe“.

2020 hatte Schümann, der bereits in zahlreichen, großen Film-Produktionen mitspielte, seine Beziehung zu dem Berliner Yoga-Lehrer Felix Kruck per Instagram bekanntgegeben. Seitdem verschafft er seinen Fans durch Bilder immer wieder kleine Einblicke in die Beziehung der beiden – seine 363.000 Follower:innen können sich dann hoffentlich bald auch über Hochzeits-Bilder freuen! (mwi)