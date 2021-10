Lothar Matthäus hat sich scheiden lassen – zum fünften Mal

Aller guten Dinge sind nicht drei, sondern fünf! Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (60) ist wieder zu haben – gegenüber der „Bild“ bestätigte er seine Scheidung von Ehefrau Anastasia.

In dem Bericht heißt es weiter, dass Lebemann Lothar und seine 33-jährige Ex-Frau bereits „seit Anfang des Jahres“ geschieden seien, wie die Zeitung ihn am Dienstag zitierte. Aber alles soll harmonisch und in Freundschaft über die Bühne gegangen sein und das Ex-Paar vor allem an den gemeinsamen siebenjährigen Sohn Milan denken.

Lothar Matthäus: Fünfte Scheidung von Ehefrau Anastasia

Auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte der Ex-Fußballer, er habe dem Bericht der „Bild“-Zeitung nichts hinzuzufügen. Mit Anastasia war er seit 2014 verheiratet, aus früheren Ehen hat der Sportstar und TV-Fußballexperte zwei erwachsene Töchter sowie einen Sohn. Es ist seine fünfte Scheidung.

Doch eins ist sicher: Langweilig wird dem 60-Jährigen nicht. Auf Fotos der „Bild“-Zeitung sieht man in schon mit einer brünetten Schönheit am Strand turteln. Und wer ist die schöne Unbekannte, Herr Matthäus? „Wir kennen uns erst seit einigen Wochen. Es ist viel zu früh, mehr zu sagen. Auch ihren Namen nicht“, gibt sich der Ex-Sportler noch zugeknöpft. Es bleibt also spannend im Liebesleben des vierfachen Vaters. (alp/dpa)