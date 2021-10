Ist sie wieder Single? Ex-GNTM-Kandidatin Nathalie Volk (24) und ihr Verlobter, der ehemalige „Hells Angels“-Rocker Timur A. (44), haben alle gemeinsamen Bilder auf Instagram gelöscht. Das Model postete zudem einen nachdenklichen Spruch, der den Verdacht einer Trennung zu bestätigen scheint.

Erst Anfang September hatte das Paar Verlobung gefeiert. Das Model, das sich auf Instagram mittlerweile „Miranda DiGrande“ nennt und auch nur noch so gerufen werden möchte, war sogar für ihren Timur in die Türkei gezogen.

Nathalie Volk und ihr Rocker: Beziehung beendet?

Doch nun sind alle gemeinsamen Bilder weg. Nathalie teilte in ihrer Story das Zitat: „Wenn Gott eine Tür verschließt, hör auf, dagegenzuhämmern. Was sich auch immer dahinter befand, war nicht für dich vorbestimmt. Erwäge, dass er die Tür geschlossen hat, weil er wusste, dass du so viel mehr wert bist.“

Die 24-Jährige scheint die Türkei bereits verlassen zu haben – auf ihrem Account finden sich aktuelle Posts aus New York. Für den Rocker hatte sie sich von dem Hamburger Millionär Frank Otto (64) getrennt. (prei)