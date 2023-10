Super-Star Adele: „Ich war Borderline-Alkoholikerin“

Adele gehört zu den größten Pop-Stars aller Zeiten – immer wieder spricht sie offen über ihre frühere Alkohol-Krankheit. Was ihr verstorbener Vater damit zu tun hat.

Bereits im Frühjahr hatte sie von ihrem exzessiven Alkohol-Konsum während der Corona-Pandemie berichtet: „Es war gerade mal 11 Uhr mittags und ich hatte bestimmt schon vier Flaschen Wein intus“, sagte sie damals.

Adele spricht bei Show offen über Alkohol-Probleme

Die „Rolling in the Deep“-Sängerin ist nun seit drei Monaten trocken. Bei einer ihrer Shows in Las Vegas erzählte sie laut „Bild“ jüngst: „Während meiner 20er-Jahre war ich buchstäblich eine Borderline-Alkoholikerin.“ Weiter erzählte Adele: „Ich vermisse den Alkohol wirklich. Es ist so langweilig! Oh mein Gott ist das langweilig!“

Ihr Verlangen nach Alkohol erklärt Adele so: „Ich war immer sehr fasziniert vom Alkohol. Er war es, der meinen Vater von mir fernhielt. Also wollte ich immer wissen, was daran so toll ist.“ Der alkoholkranke Vater hatte sie und ihre Mutter verlassen, als Adele drei Jahre alt war. Erst kurz vor seinem Tod kam es zur Versöhnung. (elu)