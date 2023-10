Cora Schumacher bricht in Tränen aus: „Mein Sohn möchte mit mir nichts zu tun haben!“

Cora Schumacher hat keinen Kontakt mehr zu Sohn David – der 22-Jährige hat seine Mutter auf sogar WhatsApp blockiert. Warum? Das weiß die 46-Jährige selber nicht.

Im RTL-Interview sollte es eigentlich um Schumachers Tattoos gehen – einige will sich die Ex von Formel-1-Star Ralf Schumacher nämlich weglasern lassen. Als es um ein Motiv geht, das sie Sohn David gewidmet hatte, wird das Model plötzlich emotional, bricht in Tränen aus.

Keinen Kontakt mehr zu Sohn David – Cora Schumacher: „Das ist für mich sehr schmerzhaft“

Der Grund: David hat jeglichen Kontakt zu seiner Mutter abgebrochen – für die 46-Jährige unerklärbar. „Das ist für mich sehr schmerzhaft. Es geht mir einfach sehr nahe, dass ich keinen Anteil an Davids Leben habe“, sagte sie gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Demnach sei das letzte Gespräch schon über ein Jahr lang her. „Unser Kontakt ist schwierig seit der Scheidung von Ralf. Es tut mir bis heute sehr weh, dass mein Kind mir nach der Scheidung so entfremdet wurde. Ich weiß nicht, warum“, so Schumacher.

Bis heute kenne David nur die Sicht seines Vaters. „Die hat er eigentlich nie hinterfragt“, so Cora Schumacher weiter. „Da gab es nie ein klärendes Gespräch. Vielleicht braucht es einfach nur Zeit. Also ich glaube, dass sich jeder irgendwie in diese für mich sehr schmerzhafte Situation hineinversetzen und nachvollziehen kann, was für ein tiefer Schmerz das für mich ist, dass mein Sohn mit mir nichts zu tun haben möchte.“

Das ihrem Sohn gewidmete Tattoo will sich Schumacher übrigens nicht entfernen lassen – sie hofft, bald wieder Kontakt zu David haben zu können, sagte sie der „Bild“: „David hat am 23. Oktober Geburtstag. Ich würde ihm gern sagen, wie stolz ich auf ihn bin und dass ich ihn von ganzem Herzen liebe. Er ist mein Sohn, mein einziges Kind. Ich werde immer für ihn da sein. Egal, wann. Er kann mich immer anrufen. Und vielleicht würde er auch gern mal meine Sicht der Dinge hören, warum sein Vater und ich uns getrennt haben.“ (mp)