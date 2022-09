Abschied von der Queen: Das passiert bis zum Staatsbegräbnis

Die Briten zeigen ihrer Queen zum letzten Mal ihre Zuneigung: Die sterblichen Überresten der Monarchin wurden am Sonntag von Schloss Balmoral in die schottische Hauptstadt Edinburgh gebracht. In einem Begleitwagen reisten ihre Tochter Anne und Ehemann Tim Laurence mit. Die „letzte große Reise meiner Mutter“ sagte Charles. Die Briten können ihre Königin ein letztes Mal die Aufwartung machen.

Tausende säumten schweigend die Strecke. Manche weinten, einige warfen Blumen, als die Kolonne in langsamem Tempo vorbeirollte. Für die Strecke, die auf direktem Wege mit dem Auto zweieinhalb Stunden dauert, wurden sechs Stunden veranschlagt. Sie führte unter anderem durch die Städte Aberdeen und Dundee.

Die Queen zog sich traditionell im Sommer auf ihren schottischen Landsitz zurück, in diesem Jahr wollte sie rund zwei Monate bleiben. Früher machte sie viele Wanderungen in den Highlands und plauderte dabei mit Anwohnern und Touristen. Den Einwohnern des nahen Orts Ballater galt sie als gute Nachbarin.

Der Blumenkranz besteht aus den Lieblingspflanzen der Queen

Über dem durch die Scheiben des Wagens sichtbaren Eichensarg war die royale Standarte für Schottland drapiert. Darauf ruhte ein Kranz aus Pflanzen, die auf dem royalen Anwesen wachsen: Dahlien, Wicken – eine der Lieblingsblumen der Königin –, Phlox, Tanne und weißes Heidekraut.

Am Dienstag wird der Sarg in einem Flugzeug der Royal Air Force nach England geflogen, dann mit dem Auto zum Buckingham-Palast gefahren. Mittwoch wird er in einer Kutsche vom Buckingham-Palast ins Parlament gebracht, gefolgt von König Charles III. und anderen Royals.

Von Donnerstag bis Sonntag ist der Sarg in der Westminster Hall, dem ältesten Teil des Parlaments, 23 Stunden am Tag für die Öffentlichkeit zugänglich. Erwartet wird, dass Hunderttausende kommen, um der Queen die letzte Ehre zu erweisen. Am Montag, der übrigens zum nationalen Feiertag erklärt wurde, wird die Queen dann in einem opulenten Staatsbegräbnis zu Grabe getragen. (dpa/miri)