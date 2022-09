Termine statt Trauer: Charles muss arbeiten, Harry flieht zu Meghan

Die Queen ist tot – aber viel Zeit, um in Ruhe zu trauern, bleibt der Royal Family nicht: Charles und Camilla spielen ab sofort die Hauptrollen in der Monarchie – das Paar ist weniger als 24 Stunden nach dem Tod von Königin Elizabeth II. nach London zurückgekehrt. Und auch Prinz William ist abgereist, er ist wieder bei Frau Kate und den Kindern. Am eiligsten hatte es laut „Daily Mail“ Prinz Harry.

Charles und Camilla landeten aus Schottland kommend am Freitagnachmittag auf dem Militärflughafen Northolt gut 20 Kilometer nordwestlich von London. In der Hauptstadt warteten eine Reihe offizieller Termine auf den neuen König. Charles fuhr zum Buckingham-Palast, dem offiziellen Sitz des Staatsoberhauptes – und nicht zu seiner bisherigen Residenz Clarence House ein paar hundert Meter entfernt.

Am Samstag wird Prinz Charles als König proklamiert

Charles wollte Premierministerin Liz Truss am Nachmittag in London eine Audienz geben, und sich am Abend in einer Ansprache an die Nation wenden. Am Samstag wird es dann feierlich ernst: Dann wird er von einem speziell einberufenen Rat formell als Monarch proklamiert.

Während Prinzessin Anne, Prinz Andrew, Prinz Edward und Sophie in den schottischen Highlands auf Schloss Balmoral bleiben, sind auch William und Harry abgereist. Der ältere Prinz ist zurück in Windsor bei Ehefrau Kate und den drei Kindern.

Ganz besonders tragisch für Prinz Harry: Er schaffte es am Donnerstag nicht rechtzeitig von London ans Sterbebett seiner geliebten Oma. Als er kam, war sie schon für immer eingeschlafen. Laut „Daily Mail“ blieb er insgesamt weniger als zwölf Stunden bei seiner Familie in Schottland, eilte schon am frühen Freitag zurück nach Windsor, wo seine Frau Meghan auf ihn wartete.